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Что известно о четырёх новых случаях КВИ

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

2601 - зарегистрированно

646 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

В Костанайской области в городе Житикара выявлено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 23.00 часов 25 апреля 2020 года), сообщает оперативный информационный штаб

Зараженные близкие по контакту лица, женщины 1968 и 1969 года рождения, мужчина 2001 года рождения, а также ребенок 2006 года рождения.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19.

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