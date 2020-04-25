Что известно о четырёх новых случаях КВИ

В Костанайской области в городе Житикара выявлено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 23.00 часов 25 апреля 2020 года), сообщает оперативный информационный штаб

Зараженные близкие по контакту лица, женщины 1968 и 1969 года рождения, мужчина 2001 года рождения, а также ребенок 2006 года рождения.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19.

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