USD 432.24
EUR 465.61
RUB 5.75
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Что известно о новых случаях заражения КВИ в Костанайской области

Что известно о новых случаях заражения КВИ в Костанайской области

theepochtimes.com

COVID-2019 в Казахстане

2334 - зарегистрированно

568 - выздоровевших

24 - летальных случаев

38 - в Костанайской области

За сутки с 23 на 24 апреля 2020 года в Костанайской области зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный информационный штаб.

COVID-19 выявлен у двух жителей города Житикара, мужчины 1972 года рождения и женщины 1965 года рождения. Все пациенты из числа контактных с ранее заболевшими гражданами.

Во всех случаях устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Следующая новость

Почти две недели отдохнут казахстанцы в мае 2020 года