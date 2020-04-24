Что известно о новых случаях заражения КВИ в Костанайской области

За сутки с 23 на 24 апреля 2020 года в Костанайской области зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный информационный штаб.

COVID-19 выявлен у двух жителей города Житикара, мужчины 1972 года рождения и женщины 1965 года рождения. Все пациенты из числа контактных с ранее заболевшими гражданами.

Во всех случаях устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19.

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