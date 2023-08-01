Что людям предлагают взамен? Принудительное отчуждение земельных участков в Костанае продолжается

В Костанае активно ведется работа по изъятию частных земель под государственные нужды. Согласно кодексу в Казахстане принудительно изъять землю могут для нужд оздоровительного, рекреационного назначения, строительство авто и ж/д дорог, а также в случае исполнения генеральных планов.

За три года в городе изъяли 14 земельных участков. Например на улице Аль-Фараби в районе городской больницы демонтировали торговые павильоны, тем самым расширили проезжую часть. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Одним из оснований для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд является строительство реконструкция автомобильных дорог и объектов общего пользования населенных пунктов. Так, в мае текущего года акиматом города принято решение по обустройству правоповоротных съездов по адресам: улиц Каирбекова — Тәуелсіздік, в границах красных линий согласно генерального плана города Костаная и инициирована процедура принудительного отчуждения земельных участков», — сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

В этом году в Костанае планируется изъять 12 земельных участков. На их месте городской акимат будет строить парковые зоны. Например, планируют изъять восемь участков на пересечении улиц Тауелсиздик — Касымханова. Здесь расположены частные жилые дома. Процедура отчуждения стандартная. Сначала собственника ставят в известность, оценивают объект, затем акимат предоставляет равный по сумме объект или выплачивает компенсацию. Если собственник недоволен оценкой, он имеет право обратиться в суд. Под изъятие попадают и восемь домов на пересечении улиц Тауелсиздик — Бородина. Там, кроме парковой зоны планируют сделать парковку.

Там идет расширение аквапарка. В два раза мощность увеличивается его, соответственно не будет хватать парковочных мест, поэтому там попадает восемь участков. Мы эту работу будем проводить, потому что без парковочных мест функционировать аквапарк нормально не сможет», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Как отмечают в городском акимате, некоторые собственники выражают несогласие, но закон позволяет акимату изъять земли. Сейчас специалисты проводят с ними переговоры .

Еще один из случаев принудительного изъятия земельного участка находится здесь по адресу Рабочая, 160. Он в частной собственности. Сейчас здесь бетонное ограждение, которое препятствует сквозному проезду для автомашин. Но, и это в скором времени намерены решить в городском акимате. Сейчас по улице Рабочая, 160 проводится оценка объекта. В случае если, собственник согласится с оценкой, то процесс изъятия земли произойдет за три месяца. В противном случае может затянуться на несколько месяцев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.