Что может девальвировать тенге в 2022 году? — исследование

Как и в 2021 году, многое зависит от пандемии COVID-19 и соответствующих действий мировых правительств — от новых карантинных мер до ужесточения политик центробанков. В целом наша экономика, как и мировая, выходит на допандемийный уровень. Но риски остаются, пишет 365info.kz

Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз на 2022 год. Группа аналитиков ЕАБР рассмотрела итоги 2021 года и попыталась определить, что нас ждет в 2022.

Большие надежды на расширение Тенгиза

Эксперты прогнозируют рост ВВП в 2022 году в 4,2%. Росту деловой активности должны помочь программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». На их реализацию дополнительно выделят 1 трлн тенге.

— Внутренний спрос будет усилен в том числе за счет повышения минимальной заработной платы и оплаты труда работников бюджетной сферы

Положительное влияние высоких цен на нефть продлится в первой половине 2022 года. В дальнейшем, по нашим оценкам, следует ожидать их постепенного снижения, — считают аналитики.

В сфере услуг восстановление идет не так скоро, как ожидалось. Эксперты связывают это с периодическими всплесками пандемии и карантинными мерами. В ЕАБР считают, что в 2022 году в ряде секторов сферы услуг мы выйдем на допандемийный уровень.

— Денежно-кредитная политика уже не будет оказывать стимулирующего воздействия на экономический рост, а будет направлена на удержание инфляционных рисков, — уточнили аналитики.

Кроме того, они ожидают, что в 2023 году реализуется проект по расширению месторождения Тенгиз и увеличится добыча нефти. Это ускорит рост ВВП до 5% соответственно.

— В конце 2021 года утверждено десять национальных проектов продолжительностью до 2025 года включительно. Они призваны заменить государственные программы с целью повысить эффективность реализации стратегии «Казахстан-2050».

Финансирование проектов предполагает

выделение 16 трлн тенге из бюджета и привлечение 33 трлн тенге частных инвестиций в течение 2021–2025 годов,

— считают авторы прогноза.

Пик инфляции уже пройден?

По оценкам аналитиков ЕАБР, инфляция осенью 2021 года приблизилась к пиковым значениям. Разворот в динамике эксперты ожидают в конце 2021 — начале 2022 годов.

— Однако в отличие от предыдущего прогноза, ее оценка повышена. Это объясняется резким ростом мировых цен на энергоресурсы. Мы также ожидаем более затяжного возврата к целевому ориентиру. Проблемы с логистическими поставками в мировых цепях, вероятнее всего, сохранятся и в течение 2022, обуславливая рост издержек производителей и нехватку товаров, — говорится в прогнозе.

Хотя большую часть 2022 года, как считают в ЕАБР, инфляция будет оставаться выше целевого ориентира, но все-таки начнет замедляться.

Хотя риски ускорения сохранят актуальность, особенно в первой половине 2022 года, большие надежды эксперты возлагают на действия властей, в том числе повышение базовой ставки в 2021 году.

— В этих условиях базовая ставка в первом полугодии может остаться на уровне 10%. По мере того как инфляционные ожидания будут заякорены, возможно ее снижение до 9,5–9,75% на конец 2022 года. В 2023 с целью сохранения нейтральных денежно-кредитных условий возможно дальнейшее снижение базовой ставки, — полагают авторы.

А в 2023 инфляция, согласно прогнозам ЕАБР, уже стабилизируется в пределах целевого коридора. В этом также должно помочь восстановление работы логистических цепей с торговыми партнерами.

Какие перспективы у тенге?

Однако свои коррективы может внести пандемия COVID-19, динамика распространения которой стала волнообразной

В результате карантинные меры периодически усиливают и у нас, и у торговых партнеров. Если ситуация не улучшится, экономический рост может оказаться ниже прогнозируемого.

Также авторы не исключают негативный сценарий валютного курса.

— Ряд центральных банков крупнейших экономик мира ужесточил свою риторику в отношении перспектив изменения ключевых ставок. Некоторые уже приступили к сворачиванию денежно-кредитных стимулов.

Это усилит отток капитала с развивающихся рынков, в том числе и Казахстана

В случае форсированного повышения ставок центральными банками развитых стран курс казахстанского тенге на прогнозном горизонте может обесцениться сильнее базового сценария, — опасаются эксперты.

Инфляция, как следствие, сложится выше, что обусловит более жесткие денежно-кредитные условия. Рост экономики Казахстана в 2023 году в рисковом сценарии замедлится примерно на 0,3 п. п. в сравнении с базовым прогнозом и составит около 4,7%.

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