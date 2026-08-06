Иностранцам готовят платное разрешение на въезд в Казахстан





С 25 августа 2026 года в миграционном законодательстве Казахстана официально появится понятие электронного разрешения на въезд — QazETA. Однако это не означает, что с указанной даты иностранцы будут обязаны оформлять документ и платить за пересечение границы, сообщает inbusiness.kz.

Пока власти лишь формируют правовую основу для будущего запуска системы. Перечень стран, стоимость разрешения и точные сроки его обязательного применения еще не утверждены.

Что изменится с 25 августа

Закон, предусматривающий внедрение QazETA, президент подписал 24 июня 2026 года. Документ касается цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования современных транспортных технологий. В том числе он вносит поправки в Закон «О миграции населения».

Изменения вводятся поэтапно. С 25 августа в законодательстве будет закреплен механизм электронного разрешения на въезд, но фактически обязательным он пока не станет.

Правительству и профильным ведомствам еще предстоит определить:

граждане каких стран должны будут получать QazETA;

сколько будет стоить оформление;

когда система заработает в обязательном режиме;

какие категории иностранцев освободят от нового требования.

МВД готовит правила

31 июля на портале «Открытые НПА» появился проект постановления МВД, предусматривающий изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в Казахстане. Общественное обсуждение документа продлится до 20 августа.

В ведомстве ожидают, что QazETA позволит быстрее и точнее учитывать миграционные потоки. Также предлагается установить дифференцированную плату за оформление разрешения. Эти средства планируют направлять на обслуживание системы, развитие цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных.

Внедрять QazETA предполагается поэтапно — с августа по декабрь 2026 года. За это время планируется адаптировать инфраструктуру различных пунктов пропуска. Размер платы в проекте пока не указан.

После 25 августа ничего не изменится

Миграционный юрист Александр Чичков подчеркнул, что дата 25 августа не означает немедленного введения новых требований.

По его словам, поправки лишь создают основу для будущего обязательного оформления электронного разрешения. Пока нет норм, согласно которым после 25 августа иностранцам уже потребуется QazETA.

Предполагается, что система будет работать по принципу предварительного согласования поездки. Иностранец сможет подать заявку через мобильное приложение или сайт, после чего получит подтверждение возможности въезда.

Оформление может занимать от нескольких минут до нескольких часов. Подавать заявку рекомендуют не позднее чем за 72 часа до поездки. Срок действия разрешения составит 180 дней.

Кого может коснуться QazETA

Список государств, гражданам которых потребуется электронное разрешение, пока не определен. Предположительно, требование может распространяться на путешественников из стран с безвизовым режимом, однако официального решения еще нет.

Также остается неизвестной стоимость QazETA. Тариф могут установить отдельными правилами либо закрепить в налоговом законодательстве.

Зачем вводят электронное разрешение

Основная задача системы — проверять иностранцев еще до пересечения государственной границы. При подаче заявки путешественнику потребуется сообщить цель поездки, паспортные данные и сведения о принимающей стороне при ее наличии.

Предварительная проверка должна помочь выявлять потенциальные риски, связанные с терроризмом, религиозным экстремизмом и другими угрозами безопасности.

Таким образом, с 25 августа порядок въезда в Казахстан фактически не изменится. Закон только закрепит возможность внедрения QazETA. Когда разрешение станет обязательным, для граждан каких стран и сколько оно будет стоить, власти сообщат позднее.

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