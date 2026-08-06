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Один перевод отделял от потери денег: в Костанае пенсионеру спасли 4 миллиона тенге

— Сегодня, 09:50
Изображение для новости: Один перевод отделял от потери денег: в Костанае пенсионеру спасли 4 миллиона тенге

Фото предоставлено пресс-службой ДП области


В Костанае сотрудники банка и полицейские предотвратили очередной случай интернет-мошенничества. 79-летний мужчина собирался перевести за границу 4 миллиона тенге, полагая, что оплачивает оформление обещанной ему компенсации.

Несколькими днями ранее пенсионеру позвонили неизвестные и представились сотрудниками Национального банка. Они сообщили, что мужчине якобы положена компенсация за ранее приобретённые биологически активные добавки.

Сначала злоумышленники убедили пенсионера оплатить «пошлину». Затем потребовали перевести ещё 4 миллиона тенге — якобы за услуги адвокатов и судебные расходы.

Когда мужчина обратился в банк для совершения перевода, сотрудники учреждения заподозрили обман и сообщили в полицию. Прибывшие правоохранители объяснили пенсионеру, что он общается с мошенниками, и убедили его отказаться от операции. Благодаря этому удалось сохранить его сбережения.

Полиция призывает граждан не доверять звонкам с сообщениями о внезапных компенсациях, выигрышах и других выплатах. При любых сомнениях необходимо прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк или полицию.



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