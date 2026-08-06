Слуховые аппараты станут доступнее казахстанцам без инвалидности

В Казахстане расширят доступ к слуховой реабилитации. Пациенты с нарушениями слуха смогут получать слуховые аппараты по медицинским показаниям независимо от наличия инвалидности. Новый механизм обеспечения разработало Министерство здравоохранения РК.
Об изменениях рассказала исполняющая обязанности директора Департамента охраны здоровья матери и ребёнка Минздрава Жанар Садуова.
Кто сможет получить слуховой аппарат
Ранее слуховые аппараты предоставляли в рамках социальной защиты только отдельным категориям граждан с инвалидностью вследствие тяжёлых нарушений слуха. После внесения изменений право на такую помощь получили пациенты, которым слухопротезирование необходимо по заключению врача-сурдолога.
«Главная задача — обеспечить своевременную помощь людям с нарушением слуха. Раннее начало слуховой реабилитации помогает сохранить качество жизни, улучшить возможности для обучения, общения и социальной адаптации», — отметила Жанар Садуова.
Для получения аппарата пациенту необходимо пройти обследование у сурдолога. Врач определит степень и характер нарушения слуха, подберёт подходящее устройство и оформит медицинское заключение.
Что войдёт в программу
Планируется, что пациентам будут предоставлять не только слуховые аппараты, но и комплекс сопутствующих услуг:
- индивидуальный подбор и настройку устройства;
- изготовление ушного вкладыша;
- обучение использованию аппарата;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Минздрав уже провёл подготовительную работу по выбору современных моделей, соответствующих медицинским требованиям. В перечень включили устройства разной мощности для пациентов с различной степенью снижения слуха.
Нарушения слуха у детей стали выявлять чаще
В стране также развивается система раннего выявления нарушений слуха, особенно среди детей. После внедрения цифрового контроля аудиологического скрининга количество выявленных случаев выросло более чем в три раза. Это позволяет раньше начинать лечение и реабилитацию.
В специализированных сурдологических кабинетах проводят диагностику, подбор аппаратов и слухоречевую реабилитацию. Детям с тяжёлой потерей слуха доступны кохлеарная имплантация и установка имплантов костной проводимости в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС.
Нормативная и организационная подготовка нового механизма уже завершена. Следующим этапом станут выделение финансирования регионами и проведение закупок.
Ожидается, что новая система позволит тысячам казахстанцев своевременно получать слуховые аппараты и проходить реабилитацию независимо от наличия инвалидности.
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