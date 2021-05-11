Что можно, а что нельзя. Как будут проходить выпускные в 2021 году, рассказали в МОН РК

Об организации праздничных столов во время выпускного вечера сообщили в Минобразования, передает Казинформ.

«После завершения экзаменов для всех выпускников школ (для 11-го класса) с 12 по 14 июня будет рассматриваться вопрос организации выпускных вечеров. Торжественное мероприятие, связанное с окончанием школы — вручение аттестата выпускникам согласовано проводить на открытом воздухе с ограниченным контингентом участников», — рассказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в ходе аппаратного совещания ведомства.

«Если количество учеников составляет меньше, то они могут провести мероприятие всем классом. Если же количество выпускников будет больше, то есть возможность проводить вечер поэтапно. Главная цель вручение аттестата — окончание общего среднего образования и получить аттестат выпускниками. Выпускной вечер — традиционное мероприятие, посвященный вручению документа о среднем образовании», — отметила вице-министр.

Шолпан Каринова отметила, что организация праздничных столов в рамках выпускного вечера не допускается.

«Мероприятия будет проводиться только в стенах школы с официальным вручением аттестатов выпускникам», — добавила она.

В ведомстве уточнили, что еще не допускается при проведении мероприятия:

— привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, частных студий;.

— пышное проведение выпускного мероприятия (оформление класса, внешний вид выпускника и другие);.

— организация праздничных столов проведение выездных экскурсий по городу с привлечением автомобилей на прокат;.

— организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях.

Напомним, что последний звонок в школах страны прозвенит 25 мая.

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