Что можно, а что нельзя. Постановление главного санврача Костанайской области — видео

О введении карантина на территории Костанайской области

Я, Главный государственный санитарный врач Костанайской области, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», подпунктом 13) пункта 1 статьи 7-1 и статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от 17 марта 2020 года № 2, Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 32-ПГВр от 9 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» (далее – постановление №32-ПГВр), в связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — КВИ) среди населения, с целью предупреждения завоза и распространения КВИ на территории Костанайской области, ПОСТАНОВИЛ:

Ввести на территории Костанайской области режим карантина с 00:00 часов 17 апреля 2020 года с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения:

запретить жителям области перемещение между населенными пунктами области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые автомашины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в режиме чрезвычайного положения);

запретить перевозку людей на регулярных и не регулярных маршрутах официальными и неофициальными (не зарегистрированными) частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) по территории Костанайской области;

приостановить пассажирские перевозки на рабочих поездах с 00:00 часов 17 апреля 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации;

запретить выход жителям из мест проживания, за исключением случаев:

— выхода на работу;

— обращения за медицинской помощью;

— приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более 500 метров от места проживания и (или) работы;

— выгула собак в радиусе не более 500 метров от места проживания (кроме находящихся в карантинных подъездах и домах), а также посещения ближайшей ветеринарной клиники в экстренных случаях. Разрешить передачу собак на передержку из карантинных подъездов и домов по согласованию с ветеринарной службой;

— заезда на ближайшую от места проживания автозаправочную станцию для приобретения топлива;

5) запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых и выход лиц старше 65 лет из домов и квартир на улицу без особой надобности. Лицам, указанным в подпунктах 4) и 5) настоящего пункта, при себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство);

6) запретить посещение общественных мест без масок;

7) приостановить деятельность вокзалов, автостанций, непродовольственных рынков, непродовольственных торговых центров (за исключением находящихся в них объектов торговли, реализующих продукты питания, лекарственные средства с усилением санитарно-дезинфекционного режима, в том числе в объектах общепита), отдельно стоящих непродовольственных магазинов, автосалонов, цветочных павильонов, химчисток, фотоателье, фотосалонов, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, караоке, тату-салонов, массажных салонов, аудио/видео записывающих студий, отделов продаж сотовых телефонов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, парикмахерских, выставок, кинотеатров, театров, детских центров и игровых площадок всех видов, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров), букмекерских контор, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), библиотек, компьютерных и игровых клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и др.), кальянных, бильярдных, боулинг центров, санаториев, профилакториев и баз отдыха, аквапарков, бассейнов, саун и бань;

8) разрешить работу объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиентов» с 07:00 до 20:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты общественного питания придорожного сервиса с соблюдением усиленного дезинфекционного режима и выдачи через окно), за исключением столовых закрытого типа на промпредприятиях. Работа всех объектов общественного питания должна осуществляться в соответствии с Временными правилами согласно приложению 7 к постановлению № 32-ПГВр и Алгоритмом соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли согласно приложения 15 к постановлению №32-ПГВр;

9) установить режим работы объектов розничной торговли пищевой продукцией с 10:00 до 20:00 часов;

10) приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (государственные, частные);

11) запретить деятельность продовольственных рынков по розничной реализации продукции населению, за исключением рынков, указанных в приложении 1 к настоящему Постановлению.

Акиматам городов, районов обеспечить:

исполнение требований постановления №32-ПГВр и настоящего Постановления;

выполнение решений Регионального оперативного Штаба (далее – РОШ) по обеспечению режима чрезвычайного положения и противодействию распространения КВИ при акимате Костанайской области;

соблюдение режима биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий всех задействованных по карантину служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым довольствием и условиями личной гигиены и дезинфекционную обработку автотранспорта на блокпостах;

установление периметра карантинной зоны в каждом городе и районе и определение пунктов въезда/выезда из нее и установку блокпостов;

установку отдельных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов из карантинных помещений (подъезды жилых и общественных зданий, провизорные, инфекционные, карантинные отделения и т.д.). Осуществление вывоза данных отходов специализированным транспортом с последующей дезинфекцией контейнеров, их утилизации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к утилизации опасных медицинских отходов;

запретить движение общественного транспорта;

организацию органами управления кондоминимума проведение профилактических дезинфекций и влажной уборки в подъездах, не менее 2-х раз в сутки;

размещение на досках объявлений и других доступных для всеобщего обозрения местах памяток об ограничениях для физических и юридических лиц;

приостановление деятельности всех организаций и предприятий всех форм собственности, за исключением организаций и предприятий, перечень которых определен приложением 1 к настоящему Постановлению;

с 17 апреля т.г. перевод на дистанционное обучение всех организаций среднего образования Костанайской области;

определить предприятие оказывающие ритуальные услуги по захоронению тел, умерших от КВИ, провести обучение работников данного предприятия, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Захоронения проводить в строгом соответствии с алгоритмом, утвержденным постановлением №32-ПГВр.

Управлению здравоохранения акимата Костанайской области обеспечить:

определить новый режим работы медорганизаций Костанайской области (МО);

в целях недопущения горизонтальной и вертикальной передачи инфекции провести разделение в стационарах на чистые и грязные зоны;

организовать работу медицинского персонала по ячейкам, командный (бригадный) подход, для недопущения перемешивания смен; сформировать посписочный резерв кадров согласно приложения 2 к настоящему Постановлению;

укомплектовать персоналом инфекционные, провизорные и карантинные стационары в соответствии с приложениями 3, 4, 5 к настоящему Постановлению;

организацию шлюзов с обеспечением тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов;

сотрудников шлюза комплектами биологической защиты (медицинский халат, маска, перчатка, защитный экран, шапочка);

выделение помещения и обеспечение оснащения для проведения экспресс-тестирования на КВИ;

соблюдение принципа «три зоны и два прохода»: зараженная зона, потенциально зараженная зона, чистая зона. Выделить отдельный проход для перемещения зараженных предметов: для этого выделяется зона для односторонней передачи предметов из служебных помещений (потенциально зараженная зона) в изоляционную палату (зараженная зона);

проведение распределения ежедневного потока пациентов отдельно от лиц с повышением температуры тела, без повышения температуры;

распределение ежедневного потока пациентов отдельно с повышением температуры тела и положительным результатом экспресс — тестирования, с повышением температуры тела и отрицательным результатом экспресс-тестирования;

обеспечение бригады скорой медицинской помощи по КВИ оснащением для экспресс-тестирования;

непрерывное обучение диспетчеров станции скорой медицинской помощи дистанционному триажу по чек-листу;

непрерывное обучение сотрудников бригады скорой медицинской помощи по КВИ правилам эпидемиологической и биологической безопасности, выполнению стандартизованных операционных процедур (СОП), использованию чек-листа осмотра больного с подозрением на КВИ;

при поступлении больного с КВИ или с подозрением на данное заболевание, строгое соблюдение в отделении неотложной медицины инфекционного стационара стандартизованных операционных процедур (СОП) триаж-сортировки;

инфекционную безопасность медицинских работников — 100% обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников с запасом на 1 месяц, соблюдение алгоритмов работы и противоэпидемического и дезинфекционного режима в медицинских организациях;

100% учет и проведение экспресс-тестирования на КВИ согласно утвержденному алгоритму.

Местным исполнительным органам, Департаменту полиции Костанайской области:

1) обеспечить соблюдение режима чрезвычайного положения согласно Указу Президента Республики Казахстан № 285 от 15 марта 2020 года и решения Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан № 2 от 17 марта 2020 года;

2) с 00:00 часов 17 апреля 2020 года недопущение въезда/выезда лиц и транспортных средств в/из карантинной зоны в города и населенные пункты районов, за исключением передвижения по пропускам (спискам), выдаваемым РОШ, по заявкам для объектов жизнеобеспечения согласно приложения 1 к настоящему Постановлению;

3) принимать меры к лицам, нарушающим режим карантина, и требований, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, настоящим Постановлением, в соответствии с действующим законодательством;

4) блокировать жилые кварталы проживания больных и контактных по представлению РОШ при акиматов городов и районов.

Жителям Костанайской области:

1) при посещении торговых и аптечных объектов, а также на рабочих местах соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга;

2) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

3) запрещаются собрания на улицах и в других общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

4) установить запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых;

5) лицам старше 65 лет запрещается выход из мест проживания без крайней необходимости, указанной в подпункте 4 пункта 1 настоящего Постановления;

6) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 10 человек (в основном членов семьи) с соблюдением дистанции не менее двух метров.

6. Руководителям организаций, предприятий Костанайской области всех форм собственности:

обеспечить перевод на дистанционную работу сотрудников с обеспечением сохранения рабочих мест и предоставлением оплачиваемых отпусков;

организовать централизованную транспортировку работников от мест размещения до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер; движение автотранспортных средств, предназначенных на перевозку сотрудников, персонала, организаций и предприятий осуществляется по пропускам (спискам), выдаваемым РОШ, по заявкам для объектов жизнеобеспечения и приложения 1 к настоящему Постановлению;

обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, принимая меры, такие как:

— раздача перчаток и одноразовых масок сотрудникам;

— влажная уборка и дезинфекция помещений не менее 2 раз в день;

— на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждений и других организаций установить санитайзеры;

— строго следовать ограничению по количеству людей внутри помещений — не более 1 человека на 20 квадратных метров;

— одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома — не более 2 человек;

— контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри и снаружи помещений.

Субъектам (объектам) промышленных предприятий обеспечить соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе работающих вахтовым методом, согласно приложения 17 к постановлению № 32-ПГВр, в том числе:

1) дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;

2) установку санитайзеров для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием;

3) при входе на объект (в пункте пропуска) сотрудникам использовать бесконтактный термометр (пирометры);

4) обеспечить изоляцию лиц с симптомами при выявлении лиц с подозрением;

5) предусмотреть изолятор для временной изоляции лиц с явлениями вирусной инфекции;

6) усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа специальными дезинфицирующими средствами обрабатывать турникеты, дверные ручки, поручни, перила лестниц и другие поверхности общего пользования;

7) обеспечить соблюдение дезинфекционного режима с применением дезинфицирующих средств (проводить влажную уборку не менее 3 раз в день);

8) проводить регулярное проветривание помещений, при необходимости обеззараживание воздуха помещений при помощи бактерицидных ламп;

9) в конце смены проводить генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;

10) обрабатывать территорию в местах входов и выходов на объект дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в смену;

11) в пунктах питания соблюдать следующие мероприятия:

— обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

— не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк и т.д.);

— установить санитайзеры для обработки рук, в которых использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, обеспечить выдачу одноразовых перчаток;

— каждые 3 часа работы и по окончании рабочей смены проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), поручни лестницы, двери, лифты, полы, раковины для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания и т.д.;

— обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в сутки;

— установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, смачивать его постоянно методом орошения дезинфицирующими средствами;

— ввести усиленный дезинфекционный режим: каждые 3 часа проводить уборку туалетов с применением специальных дезинфекционных средств.

Руководителям органов и организаций, филиалам и отделениям банков второго уровня, АО «Казпочта» Костанайской области:

усилить дезинфекционные мероприятия с соблюдением Алгоритма противоэпидемического режима в трудовом коллективе (офисы) согласно приложения 19 к постановлению № 32-ПГВр;

установить дезинфекционные барьеры (коврики) на входе в здания, постоянное смачивание его дезинфицирующими средствами методом орошения;

не допускать образование очередей более 5 человек;

соблюдать расстояние между посетителями не менее 2-х метров как внутри помещений, так и снаружи;

установить на входе и в операционных залах санитайзеры для обработки рук с многофункциональными антисептическими веществами с пролонгированным антимикробным действием; в кассовой зоне — дозаторов (пульверизаторов) со спиртосодержащим раствором для обработки рук;

обеспечить выдачу одноразовых перчаток, масок персоналу по уборке и своевременную их замену;

распространять памятки по профилактике КВИ для посетителей;

транслировать информации по профилактике КВИ и принимаемым мерам на объекте для посетителей с помощью аудио- и видеооборудования;

закрепить ответственных работников, обеспечивающих мониторинг за соблюдением сотрудниками и посетителями вышеуказанных требований.

Руководителям Управлений контроля качества безопасности товаров и услуг городов и районов и филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области (в том числе отделений) обеспечить:

1) контроль за соблюдением в медицинских организациях и объектах правил и алгоритмов, утвержденных постановлением №32-ПГВр;

2) в целях недопущения заболевания среди специалистов строгое соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты и костюмов биологической защиты в очагах КВИ, при обследовании контактных и лиц с подозрением на КВИ, в том числе при проведении лабораторных исследований.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 апреля 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

Приложение 1 к постановлению

Главного государственного

санитарного врача

Костанайской области

от «15» апреля 2020 года

№ 11



Перечень видов деятельности организаций и предприятий,

деятельность которых не приостанавливается в период действия карантина

Объекты системы здравоохранения, привлеченных к проведению мероприятий по КВИ, в том числе лаборатории; Объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального хозяйства:

1) электроэнергетические компании;

2) водоснабжение, водоотведение;

3) теплоснабжение;

4) газоснабжение;

5) услуги электриков, сантехников, лифтового хозяйства;

6) пожарная служба;

7) услуги по уборке улиц и помещений, КСК;

8) сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

9) дезинфекция.

Услуги транспорта и связи:

1) телекоммуникации (с ограничением режима работы с 10:00 до 16:00 часов), с разрешением передвижения по карантинной зоне для сотрудников, обслуживающих сети коммуникаций и технической поддержки;

2) услуги такси на перемещение внутри города при наличии в организации медицинских работников для ежедневной предсменного медосмотра водителей на признаки КВИ, ежедневной мойки и дезинфекции автотранспорта, при обеспечении СИЗ;

3) грузовые перевозки.

Субъекты промышленности, сельского хозяйства и недропользования при обеспечении организации транспортировки сотрудников. Объекты торговли, услуги питания и строительство, а именно:

1) продуктовые магазины, продовольственные рынки по оптовой реализации продукции;

2) аптеки;

3) АЗС, АГЗС, ГНС, нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по доставке газа на предприятия в рамках исполнения уже имеющихся обязательств;

4) рестораны/бары/кафе/столовые (только услуги по доставке);

5) строительство (при наличии условий организованного проживания и организованной перевозки рабочих на строительные площадки с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки).

Другие услуги:

1) филиалы и отделения банков второго уровня, в том числе инкассаторов, инженеров технической поддержки;

2) почтовые, курьерские и грузовые услуги;

3) сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним;

4) склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

5) гостиницы, дома отдыха, санатории и профилактории (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);

6) общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);

7) дома престарелых;

8) приюты для детей;

9) приюты для бездомных;

10) агентства ритуальных услуг и кладбища;

11) СМИ;

12) охрана объектов;

13) адвокатские услуги, в случае вызова правоохранительными органами, либо в суд;

14) ветеринарные станции, клиники, зоомагазины;

15) лаборатории;

16) станции технического обслуживания, в том числе шиномонтажные мастерские;

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и его территориальные подразделения, Департамент полиции и его подразделения, Департамент чрезвычайных ситуаций и его подразделения, органы прокуратуры и его подразделения, Департамент комитета национальной безопасности, службы государственной охраны Республики Казахстан, Департамент национального бюро по противодействию коррупции и его подразделения, Департамент экономических расследований и его подразделения, Департамент государственных доходов и его подразделения, включая таможенные посты, работники судов, Национальный банк, Национальная гвардия Республики Казахстан, Инспекция транспортного контроля по Костанайской области, Управление специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сотрудники Вооруженных Сил Республики Казахстан и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, местные исполнительные органы. Особо важные объекты, в том числе органы государственного управления.

Если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения района или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Региональный оперативный Штаб (РОШ).

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