Что можно и нельзя делать в Чистый четверг? Традиции и приметы

Чистый, или Великий четверг – особенный день Страстной недели, когда принято вспоминать события Тайной вечери, делать уборку перед Пасхой, а также изготовлять особую четверговую соль.
В 2023 году у православных Чистый, или Великий четверг (так этот день называется в церковной традиции) выпадает на 13 апреля.
Почему Чистый?
Одна из теорий происхождения названия «Чистый четверг» связана с тем, что во времена первых христиан в субботу накануне Пасхи крестили людей, готовящихся к этому событию в течение всего Великого поста.
В Чистый четверг начинают печь куличи и красить яйца к Пасхе.
Как мыться в Чистый четверг
В Чистый четверг проводят различные обряды, направленные на очищения тела и души. Омовение в этот день помогает избавиться от тяжелых мыслей и смыть с себя все дурное. Обязательно нужно в течение дня принять душ или ванну. Если есть желание, можно посетить сауну или баню. Согласно поверьям, сделать это нужно утром, чтобы зарядиться красотой и здоровьем на целый год.
Как убираться в Чистый четверг
После водных процедур самое время приступить к уборке жилища. Окружающее пространство также требует очищения в этот день. Если не провести уборку, то другие дела будут напрасными. Приводить дом в порядок нужно в определенной последовательности:
- Первым делом нужно помыть полы, при этом протирать надо каждый угол в комнате, так как там чаще всего скапливается большое количество пыли.
- Перебрать вещи. Старые и ненужные кофты, брюки и футболки можно собрать и отнести в храм или направить нуждающимся.
- Вынести мусор.
- Украсить жилье цветами.
Приметы
– Во время уборки в Чистый четверг можно найти то, что давно искали.
– Если три раза подряд пересчитать все деньги в доме, семью ждет достаток и благополучие.
– Одалживая что-либо в Чистый четверг, можно вместе с вещью отдать счастье и достаток.
– Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг – предвестник теплого остатка весны. Дождь говорит о том, что холода продержатся до самого лета.