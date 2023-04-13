Что можно и нельзя делать в Чистый четверг? Традиции и приметы

Чистый, или Великий четверг – особенный день Страстной недели, когда принято вспоминать события Тайной вечери, делать уборку перед Пасхой, а также изготовлять особую четверговую соль.

В 2023 году у православных Чистый, или Великий четверг (так этот день называется в церковной традиции) выпадает на 13 апреля.

Почему Чистый?

Одна из теорий происхождения названия «Чистый четверг» связана с тем, что во времена первых христиан в субботу накануне Пасхи крестили людей, готовящихся к этому событию в течение всего Великого поста.

В Чистый четверг начинают печь куличи и красить яйца к Пасхе.

Как мыться в Чистый четверг

В Чистый четверг проводят различные обряды, направленные на очищения тела и души. Омовение в этот день помогает избавиться от тяжелых мыслей и смыть с себя все дурное. Обязательно нужно в течение дня принять душ или ванну. Если есть желание, можно посетить сауну или баню. Согласно поверьям, сделать это нужно утром, чтобы зарядиться красотой и здоровьем на целый год.

Как убираться в Чистый четверг

После водных процедур самое время приступить к уборке жилища. Окружающее пространство также требует очищения в этот день. Если не провести уборку, то другие дела будут напрасными. Приводить дом в порядок нужно в определенной последовательности:

Первым делом нужно помыть полы, при этом протирать надо каждый угол в комнате, так как там чаще всего скапливается большое количество пыли. Перебрать вещи. Старые и ненужные кофты, брюки и футболки можно собрать и отнести в храм или направить нуждающимся. Вынести мусор. Украсить жилье цветами.

Приметы

– Во время уборки в Чистый четверг можно найти то, что давно искали.

– Если три раза подряд пересчитать все деньги в доме, семью ждет достаток и благополучие.

– Одалживая что-либо в Чистый четверг, можно вместе с вещью отдать счастье и достаток.

– Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг – предвестник теплого остатка весны. Дождь говорит о том, что холода продержатся до самого лета.

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