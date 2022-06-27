Что Нацбанк сделал с пенсионными активами казахстанцев

Пенсионные активы казахстанцев продолжают сокращаться. LS узнал, в какие инструменты Нацбанк инвестировал средства в мае.

По данным пенсионного фонда, на 1 июня активы составили 12,7 трлн тенге, снизившись с начала 2022 года на 752 млн тенге. Это произошло на фоне единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, оплаты лечения и передачи управляющим инвестиционным портфелем.

Объем ЕПВ в мае составил 9 млрд тенге, а с начала 2022 года – 822,1 млрд тенге. Напомним, что в начале 2021 года казахстанцам разрешили изымать часть накоплений для улучшения жилищных условий, на лечение и доверительное управление.

Вместе с тем размер начисленного инвестдохода с начала текущего года сложился отрицательным и составил более 154 млрд тенге. Основными причинами этого являются:

— рост доходностей по облигациям развитых и развивающихся стран, ГЦБ Казахстана на фоне повышения ключевой ставки ФРС США в текущем году на 75 б.п., до 1,0%, и роста геополитической напряженности;

— снижение глобального рынка акций на фоне ускоренного сворачивания стимулов ФРС США и другими центробанками в борьбе с инфляцией в мире, а также рисков наступления рецессии в экономике и снижения прибылей;

— укрепление курса тенге с начала года на 4%, с 431,8 до 414,67 тенге за $1. В результате доходность пенсионных активов составила (-)1,35%.

Основную долю в портфеле ЕНПФ занимают ГЦБ Минфина РК (41,81%). Их текущая стоимость за май уменьшилась на 2,6 млрд тенге, до 5,3 трлн тенге.

В прошлом месяце произошло погашение бумаг Минфина на 160,8 млрд тенге. Также были приобретены ГЦБ на 172,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 13,78% годовых.

Тем временем стоимость ГЦБ иностранных государств также сократилась на 47,9 млрд тенге, до 686,2 млрд тенге (5,38%). В мае произошло погашение ГЦБ США на 160,4 млрд тенге и были приобретены бумаги на 160,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,02% годовых.

Далее стоимость вкладов в казахстанских банках выросла на 340 млн тенге, до 198,9 млрд тенге (1,56%). В прошлом месяце размещений и погашений вкладов не было.

В Нацбанке стоимость вкладов превысила 397,9 млрд тенге (3,12%). В мае было осуществлено инвестирование в депозиты главного фининститута. Средний объем сделок составил 288,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 13,19% годовых.

В свою очередь текущая стоимость облигаций квазигосорганизаций Казахстана за прошлый месяц уменьшилась на 2,36 млрд тенге, до 1,7 трлн тенге (13,31%). Произошло погашение основного долга по облигациям БРК на 5,25 млрд тенге.

Вместе с тем текущая стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов Казахстана сократилась на 43,6 млрд тенге, до 221,1 млрд тенге (1,74%).

«В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30% для диверсификации инвестпортфеля было куплено $74,5 млн на Казахстанской фондовой бирже. Отметим, что цена активов в нацвалюте с начала 2022 года выросла на 3,01%, в рублях – на 17,49%. В свою очередь в долларах она уменьшилась на 13,23%, в других валютах – на 10,48%», – резюмировали в ЕНПФ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.