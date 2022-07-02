Что надо знать туристам о пересечении границы Казахстана

Граница Казахстана снова вернулась к доковидным правилам.

Уже не надо беспокоиться о вакцинации и ПЦР-тестах. Тем не менее туристам необходимо знать правила пересечения границы Казахстана. Подробнее расскажет Tengritravel.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Что проверяют

Как пояснили в ответе на запрос редакции, во всех пунктах пропуска на границе Казахстана действуют одинаковые правила. Процедура не зависит от количества лиц в группе, пола, возраста, внешнего вида, в том числе одежды, и национальности. Контроль включает в себя:

1) проверку документов, в том числе посредством обработки биометрических персональных данных, а также опрос в целях определения законности пересечения границы;

2) проверку наличия разрешительных отметок всех контролирующих органов;

3) досмотр транспортных средств, грузов и товаров, в необходимых случаях — углубленный с целью обнаружения нарушителей;

4) досмотр лиц при наличии признаков нарушения;

5) сопровождение транспорта от мест пересечения границы до пунктов пропуска либо наоборот.

Время на оформление одного лица — до трех минут, на оформление легкового авто — до 15 минут, грузового транспорта — до 25 минут и автобуса — до 35 минут.

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Какие документы нужны

Перечень документов, которые сотрудники запрашивают на границе Казахстана, определяется международными соглашениями между РК и иностранным государством, откуда приезжает посетитель или куда направляется гражданин Казахстана. До прохождения контроля нужно подготовить документы, проверить срок их действия, наличие свободных листов для ответов, а также проверить через портал электронного правительства Egov.kz наличие запрета на выезд по реестру должников.

Какие вопросы задают

Список вопросов, которые задают на границе Казахстана, по данным КНБ, индивидуален. В основном спрашивают о цели приезда и выезжал ли досматриваемый в другие страны. Военнослужащие могут задавать дополнительные вопросы для определения правового статуса лица, установления тождества фотографии в документе с лицом. Примеры таких вопросов в Пограничной службе КНБ РК не приводят. Но в ведомстве сообщили, что обычно их задают, чтобы установить возможное изменение паспортных данных, использование чужого документа, наличие двойного гражданства, сокрытие цели въезда, депортации, ограничений во въезде-выезде, законность пребывания. Рекомендуется давать полные правдивые ответы.

Уточняющие вопросы задают и неуверенно отвечающим. При процедуре прохождения границы Казахстана в Погранслужбе рекомендуют помнить о соблюдении правил поведения в общественных местах: не вести себя агрессивно, не выражаться нецензурными словами, не оскорблять и не применять силу в отношении окружающих лиц.

Что нельзя провозить

Через границу Казахстана нельзя провозить взрывчатые, отравляющие, радиоактивные и наркотические вещества, оружия и боеприпасы, в том числе электрошокеры, а также грузы контрабандным путем. С 14 марта 2022 года указом Президента запрещен вывоз наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме более 10 000 долларов, рассчитанной по курсу Нацбанка на дату вывоза. Под запретом вывоз слитков из аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота Altyn barys и из серебра Kumis barys, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Кого не пропустили

За прошлый год Пограничной службой в пунктах пропуска через границу Казахстана не были пропущены 11 877 человек, в I квартале 2022 года — 3 972 человека. Основные причины — ограничения на въезд/выезд, использование чужих и поддельных документов.

В 2021 году за нарушение режима государственной границы Казахстана привлечены к административной ответственности 985 человек, в судебном порядке по части второй той же статьи (пересечение госграницы РК, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния) – 120 человек. За I квартал 2022 года — 114 человек, в судебном порядке по части второй – 9 человек. По этой статье налагаются штрафы: на физических лиц 10 МРП (31 800 тенге), на субъекты малого предпринимательства 15 МРП (47 700 тенге), на субъекты среднего предпринимательства 20 МРП (63 600 тенге), на субъекты крупного предпринимательства 50 МРП (159 000 тенге).

Нахождение на приграничных территориях Восточно-Казахстанской области без специального пропуска влечет такое же наказание.

Кому будет проще пройти контроль

Вместе со всеми ковидными послаблениями с 8 июня на госгранице по всей территории сняты санитарно-карантинные пункты.

Во время летних отпусков Пограничная служба планирует выделять отдельные «коридоры» для контроля автобусов с туристами. Приоритет для путешественников возможен при договоренности с туристскими ассоциациями и организациями. Сама процедура пограничного контроля обязательна для всех категорий лиц и транспорта, пересекающих границу Казахстана, и не зависит от цели визита. Вне очереди по закону «Об автомобильном транспорте» могут пропустить тяжелобольных; автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, а также перевозящих животных, скоропортящиеся и опасные грузы.

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