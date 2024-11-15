Что не едят школьники: пищеблоки проверяют в Костанае

Санитарно-эпидемиологические специалисты проводят проверки пищеблоков в школах Костаная. Очередной контроль прошёл в общеобразовательной школе № 19, где обучаются более 1500 детей.
Во время проверки специалисты оценивают оснащение столовой, квалификацию работников и наличие у них санитарных книжек. Также отбираются пробы готовых блюд для проведения исследований.
— Мы смотрим все показатели, отбираем пробы продукции на анализы, проводим лабораторные и инструментальные замеры. Если нарушения выявлены впервые, штраф не налагается — выдаётся предписание или частное представление, — рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Каламкас Шегебаева.
Если учреждение не устранит выявленные нарушения, его могут оштрафовать, а материалы — направить в суд. В школе № 19 нарушений не обнаружили. Замечаний к пищеблоку также не было во время летней приёмки.
С 2025 года в Казахстане действуют новые стандарты питания в образовательных учреждениях. В рационе школьников стало меньше сахара и соли, но больше овощей, фруктов и молочной продукции.
Кроме того, был введён так называемый индекс несъедаемости. Допустимый показатель составляет до 30%. Если после обеда остаётся больше еды, это становится основанием для пересмотра меню.
По словам социального педагога школы № 19 Надежды Блиновой, в прошлом году индекс несъедаемости в учреждении не превышал 10%.
— Каждую неделю мы сдаём отчёт. В разные недели показатель составлял семь, восемь или девять процентов, но выше десяти не поднимался. Например, ленивые голубцы у детей не пользовались спросом. Мы заменили это блюдо на жаркое, которое школьники едят с удовольствием, — рассказала она.
Сегодня на обед учащимся предложили жаркое из птицы, морковный салат, яблоки и напиток каркаде. Школьные столовые должны ориентироваться на меню, утверждённое областным управлением здравоохранения, и при необходимости корректировать его.
Проверки пищеблоков продолжатся. В Костанае под особый контроль попадают 228 государственных учреждений, а по области — более 1700.
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