Ни знака, ни доказательств: суд отменил штраф водителю в Костанае





Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел жалобу водителя на предписание департамента полиции о привлечении к ответственности за превышение скорости.

Согласно материалам дела, 5 июня 2026 года мужчина управлял автомобилем Geely Monjaro и двигался по улице Чехова. Ему назначили штраф за превышение установленной скорости на 10–20 километров в час.

Во время разбирательства суд изучил видеозаписи и установил, что знак ограничения скорости был размещён после поворота с улицы Гоголя на улицу Чехова. При этом после выезда с прилегающей территории, где зафиксировали предполагаемое нарушение, соответствующего знака не было. Сотрудники полиции данный факт не отрицали.

Кроме того, суду не представили достаточных доказательств того, что зафиксированная скорость принадлежала именно автомобилю заявителя. В этот момент рядом двигались другие транспортные средства.

Суд пришёл к выводу, что бесспорных доказательств совершения административного правонарушения нет. Предписание о штрафе было отменено, а производство по делу прекращено.

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