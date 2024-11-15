Казахстанцев пугают блокировкой банковских приложений из-за «просроченного брака»

Министерство юстиции Казахстана предупредило граждан о распространении ложных сообщений. Мошенники убеждают супругов якобы продлить срок регистрации брака, чтобы сохранить доступ к банковским приложениям.
В пресс-службе ведомства назвали эту информацию фейковой. Согласно брачно-семейному законодательству Казахстана, брак регистрируется один раз и не имеет срока действия. Поэтому продлевать его не требуется.
Брак может быть расторгнут по заявлению одного или обоих супругов, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.
В Министерстве юстиции призвали казахстанцев не доверять подобным сообщениям, не переходить по указанным в них ссылкам и не передавать персональные данные третьим лицам.
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