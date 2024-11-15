Перекрёсток Дощанова — Мауленова перекроют в Костанае

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В Костанае временно ограничат движение транспорта на перекрёстке улиц Дощанова и Мауленова. Причиной станут ремонтные работы.
Перекрытие будет действовать с 3 по 10 сентября 2026 года. Кроме того, ограничат движение грузового транспорта на участке от улицы Фролова до улицы Дощанова.
На время проведения работ изменится схема движения автобусных маршрутов № 3, № 27, № 42 и № 108.
Жителей и водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
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