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Перекрёсток Дощанова — Мауленова перекроют в Костанае

— Сегодня, 13:38
Изображение для новости: Перекрёсток Дощанова — Мауленова перекроют в Костанае

pixabay.com


В Костанае временно ограничат движение транспорта на перекрёстке улиц Дощанова и Мауленова. Причиной станут ремонтные работы.

Перекрытие будет действовать с 3 по 10 сентября 2026 года. Кроме того, ограничат движение грузового транспорта на участке от улицы Фролова до улицы Дощанова.

На время проведения работ изменится схема движения автобусных маршрутов № 3, № 27, № 42 и № 108.

Жителей и водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.


Изображение 6 для Дело № 1098

Дело № 1098

Дело № 1098 - видео https://youtu.be/ljS4gcaAllE
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