«Предложили сменить ЭЦП по телефону»: казахстанцев предупредили о мошенниках





В Казахстане участились звонки от мошенников, которые предлагают гражданам продлить электронную цифровую подпись. Злоумышленники представляются сотрудниками портала eGov или контакт-центра 1414 и просят сообщить код из SMS.Валерия Зиновьева рассказала, что ей позвонили неизвестные и предложили сменить электронную цифровую подпись по телефону. На следующий день такой же звонок поступил её супругу.

— Мне позвонили и предложили сменить ЭЦП по телефону. Я сразу поняла, что это подвох, потому что буквально накануне сама обновила цифровую подпись. А на следующий день с таким же предложением позвонили моему супругу, — рассказала Валерия Зиновьева.

В Казахстане распространяется мошенническая схема, при которой злоумышленники представляются сотрудниками портала eGov или контакт-центра 1414. Они предлагают продлить либо сменить ЭЦП и просят назвать код из SMS.

Получив код, мошенники могут попытаться получить доступ к персональным данным, сведениям о недвижимости и кредитах, а также другим электронным сервисам.

В АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что настоящие уведомления об окончании срока действия ЭЦП поступают только по SMS и электронной почте. Сотрудники eGov и 1414 не звонят гражданам с предложением продлить цифровую подпись.

Чтобы не стать жертвой мошенников, казахстанцам рекомендуют:

никому не сообщать коды из SMS, пароли и ключи ЭЦП;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не устанавливать приложения по просьбе звонящих;

проверять информацию только через официальные сервисы.

Если неизвестные предлагают сменить или продлить ЭЦП по телефону, необходимо завершить разговор и самостоятельно проверить информацию на портале eGov либо обратиться в контакт-центр 1414.

Казахстанцев пугают блокировкой банковских приложений из-за «просроченного брака» Министерство юстиции Казахстана предупредило граждан о распространении ложных сообщений. Мошенники убеждают супругов якобы продлить срок...

Перекрёсток Дощанова — Мауленова перекроют в Костанае В Костанае временно ограничат движение транспорта на перекрёстке улиц Дощанова и Мауленова. Причиной станут ремонтные...