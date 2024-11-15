«Предложили сменить ЭЦП по телефону»: казахстанцев предупредили о мошенниках

В Казахстане участились звонки от мошенников, которые предлагают гражданам продлить электронную цифровую подпись. Злоумышленники представляются сотрудниками портала eGov или контакт-центра 1414 и просят сообщить код из SMS.Валерия Зиновьева рассказала, что ей позвонили неизвестные и предложили сменить электронную цифровую подпись по телефону. На следующий день такой же звонок поступил её супругу.
— Мне позвонили и предложили сменить ЭЦП по телефону. Я сразу поняла, что это подвох, потому что буквально накануне сама обновила цифровую подпись. А на следующий день с таким же предложением позвонили моему супругу, — рассказала Валерия Зиновьева.
В Казахстане распространяется мошенническая схема, при которой злоумышленники представляются сотрудниками портала eGov или контакт-центра 1414. Они предлагают продлить либо сменить ЭЦП и просят назвать код из SMS.
Получив код, мошенники могут попытаться получить доступ к персональным данным, сведениям о недвижимости и кредитах, а также другим электронным сервисам.
В АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что настоящие уведомления об окончании срока действия ЭЦП поступают только по SMS и электронной почте. Сотрудники eGov и 1414 не звонят гражданам с предложением продлить цифровую подпись.
Чтобы не стать жертвой мошенников, казахстанцам рекомендуют:
- никому не сообщать коды из SMS, пароли и ключи ЭЦП;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не устанавливать приложения по просьбе звонящих;
- проверять информацию только через официальные сервисы.
Если неизвестные предлагают сменить или продлить ЭЦП по телефону, необходимо завершить разговор и самостоятельно проверить информацию на портале eGov либо обратиться в контакт-центр 1414.
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