Прямой эфир обошёлся дорого: жителя Лисаковска оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в мелком хулиганстве.
Во время мониторинга интернета было установлено, что мужчина, находясь в прямом эфире социальной сети TikTok, выражался нецензурной бранью. Его действия расценили как проявление неуважения к окружающим, нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства были признаны смягчающими. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил штраф в размере 86 500 тенге.
Отметим, что за мелкое хулиганство законодательством предусмотрены штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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