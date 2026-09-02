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Прямой эфир обошёлся дорого: жителя Лисаковска оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

— Сегодня, 11:50
Изображение для новости: Прямой эфир обошёлся дорого: жителя Лисаковска оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

Сгенерировано ИИ


Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в мелком хулиганстве.

Во время мониторинга интернета было установлено, что мужчина, находясь в прямом эфире социальной сети TikTok, выражался нецензурной бранью. Его действия расценили как проявление неуважения к окружающим, нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства были признаны смягчающими. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил штраф в размере 86 500 тенге.

Отметим, что за мелкое хулиганство законодательством предусмотрены штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.


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Дело № 1098

Дело № 1098 - видео https://youtu.be/ljS4gcaAllE
Сегодня, 11:09

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