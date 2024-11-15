Около 23 тысяч казахстанцев призовут на срочную службу этой осенью

В Казахстане началась осенняя призывная кампания. Городские и районные призывные комиссии приступили к работе в соответствии с указом президента.
До конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу планируют призвать около 23 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение.
Более 12 тысяч призывников направят в Вооружённые силы, 7 тысяч — в Национальную гвардию, 3 тысячи — в Пограничную службу КНБ. Ещё свыше 400 человек будут служить в подразделениях МЧС, около 300 — в Службе государственной охраны.
В рамках систем «Цифровой призыв» и «Smart военкомат» большинство услуг по призыву и воинскому учёту предоставляется автоматически. Цифровизированы постановка на учёт при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, а также оформление отсрочек и освобождений. Информацию можно проверить в личном кабинете на портале eGov.
Во время службы солдаты смогут бесплатно освоить одну из востребованных рабочих профессий. Всего предусмотрено около 20 направлений, среди которых водитель, специалист связи, парамедик и экскаваторщик.
Для военнослужащих срочной службы также предусмотрены отсрочка по выплате кредитов и возможность поступить в высшее учебное заведение по государственному гранту без сдачи ЕНТ.
В Министерстве обороны отметили, что особое внимание во время призывной кампании будет уделено безопасности военнослужащих, условиям прохождения службы и взаимодействию с родителями солдат.
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