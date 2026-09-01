Инфекции в медучреждениях: какие проверки вводит Минздрав

Министерство здравоохранения Казахстана планирует усилить профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Для этого разработан проект правил проведения внутреннего инфекционного аудита, который проходит процедуру согласования и государственной регистрации.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый пациент в мире сталкивается с инфекцией во время получения медицинской помощи. Одновременно лечение от таких инфекций проходят около 1,4 миллиона человек.
В Казахстане в 2025 году число зарегистрированных случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, выросло в 1,41 раза по сравнению с 2024 годом. Больше всего случаев выявляют в организациях родовспоможения, где чаще регистрируются гнойно-септические инфекции.
Согласно новым правилам, внутренний инфекционный аудит станет обязательным для всех медицинских организаций независимо от формы собственности. Его цель — своевременно выявлять нарушения, устранять их причины и предотвращать повторные случаи заражения.
В ходе аудита будут проверять:
- соблюдение медперсоналом гигиены рук;
- выполнение правил асептики и антисептики;
- качество дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
- использование средств индивидуальной защиты;
- профилактику инфекций в хирургии и отделениях высокого риска;
- безопасность медицинских процедур;
- обращение с медицинскими отходами;
- обучение работников требованиям инфекционной безопасности.
Периодичность проверок будет зависеть от профиля медицинской организации, эпидемиологической обстановки и результатов предыдущих аудитов. При появлении дополнительных рисков предусмотрены внеплановые проверки.
Если будут выявлены нарушения, специальная комиссия разработает план корректирующих мероприятий, установит сроки их выполнения и назначит ответственных. Затем специалисты проконтролируют исполнение плана и оценят эффективность принятых мер.
Особое внимание планируют уделять профилактике распространения микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью. В Минздраве отмечают, что внутрибольничные инфекции увеличивают сроки госпитализации, требуют дополнительного лечения антибиотиками, повторных медицинских вмешательств и лабораторных исследований.
Ожидается, что новые правила помогут снизить риск распространения инфекций, усилить контроль безопасности в медорганизациях, повысить компетентность работников и сократить расходы на лечение осложнений.
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