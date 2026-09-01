USD 458.45 EUR 531.39 RUB 5.29

Инфекции в медучреждениях: какие проверки вводит Минздрав

— Сегодня, 09:10
Изображение для новости: Инфекции в медучреждениях: какие проверки вводит Минздрав

pixabay.com


Министерство здравоохранения Казахстана планирует усилить профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Для этого разработан проект правил проведения внутреннего инфекционного аудита, который проходит процедуру согласования и государственной регистрации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый пациент в мире сталкивается с инфекцией во время получения медицинской помощи. Одновременно лечение от таких инфекций проходят около 1,4 миллиона человек.

В Казахстане в 2025 году число зарегистрированных случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, выросло в 1,41 раза по сравнению с 2024 годом. Больше всего случаев выявляют в организациях родовспоможения, где чаще регистрируются гнойно-септические инфекции.

Согласно новым правилам, внутренний инфекционный аудит станет обязательным для всех медицинских организаций независимо от формы собственности. Его цель — своевременно выявлять нарушения, устранять их причины и предотвращать повторные случаи заражения.

В ходе аудита будут проверять:

  • соблюдение медперсоналом гигиены рук;
  • выполнение правил асептики и антисептики;
  • качество дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
  • использование средств индивидуальной защиты;
  • профилактику инфекций в хирургии и отделениях высокого риска;
  • безопасность медицинских процедур;
  • обращение с медицинскими отходами;
  • обучение работников требованиям инфекционной безопасности.

Периодичность проверок будет зависеть от профиля медицинской организации, эпидемиологической обстановки и результатов предыдущих аудитов. При появлении дополнительных рисков предусмотрены внеплановые проверки.

Если будут выявлены нарушения, специальная комиссия разработает план корректирующих мероприятий, установит сроки их выполнения и назначит ответственных. Затем специалисты проконтролируют исполнение плана и оценят эффективность принятых мер.

Особое внимание планируют уделять профилактике распространения микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью. В Минздраве отмечают, что внутрибольничные инфекции увеличивают сроки госпитализации, требуют дополнительного лечения антибиотиками, повторных медицинских вмешательств и лабораторных исследований.

Ожидается, что новые правила помогут снизить риск распространения инфекций, усилить контроль безопасности в медорганизациях, повысить компетентность работников и сократить расходы на лечение осложнений.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.