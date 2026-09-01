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Тарифы на электроэнергию пересмотрят в Казахстане с 10 сентября

— Сегодня, 09:59
свет

pixabay.com


Министерство энергетики Казахстана подготовило поправки, предусматривающие пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию для 60 энергопроизводящих организаций, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, изменения необходимы для стабильного энергоснабжения страны и планомерной модернизации генерирующих мощностей.

Дополнительное финансирование планируют направить на своевременное проведение ремонтных кампаний, обновление оборудования и поддержание его надёжной работы.

Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций предполагается ввести с 10 сентября 2026 года.

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 6 сентября.



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