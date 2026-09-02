От 100 тысяч тенге: сколько зарабатывают сотрудники аквапарка в Костанае





В новом аквапарке «Осьминог» в Костанае предусмотрено 128 рабочих мест. Более трети сотрудников составят спасатели, сообщил руководитель управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Жанибек Журкабаев.

По его словам, на объекте будут работать 48 спасателей. Все они уже прошли необходимое обучение. Подготовку также завершили специалисты, отвечающие за инженерные системы комплекса.

— Самое главное — безопасность жителей, детей и всех посетителей объекта, — подчеркнул Жанибек Журкабаев.

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Набор сотрудников продолжается. Аквапарку требуются технические рабочие и обслуживающий персонал. Полностью укомплектовать штат планируют до конца месяца.

Сотрудники будут работать посменно по графику два дня через два. Сейчас их заработная плата составляет от 100 до 120 тысяч тенге. В дальнейшем работникам планируют начислять дополнительные надбавки за счёт доходов от платных услуг.

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Аквапарк намерены открывать утром и закрывать ориентировочно в девять или десять часов вечера. Точный режим работы пока формируется.

На первоначальном этапе посетителям предложат почасовой тариф — 1 800 тенге. Позже руководство проанализирует спрос и рассмотрит возможность введения безлимитных билетов. Окончательное решение примут после проведения расчётов, чтобы работа комплекса приносила доход в бюджет.

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