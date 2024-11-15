Прямой эфир обошёлся дорого: жителя Лисаковска оштрафовали за нецензурную брань в TikTok
Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в мелком хулиганстве....
Дело № 1098 — видео
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