Не оплатил вовремя — начислят пеню: важное напоминание костанайцам





Жителям Костаная начали направлять PUSH-уведомления о необходимости уплатить налог на имущество. Сообщения рассылает городское управление государственных доходов через банки второго уровня.

Налог должны уплатить физические лица, владеющие квартирами, частными домами, дачами, гаражами и другими строениями. В областном центре насчитывается более 99 тысяч таких собственников.

Ожидаемая сумма поступлений по налогу на имущество в Костанае составляет 253 миллиона тенге. На сегодняшний день в бюджет уже поступило 129 миллионов тенге — около половины запланированной суммы.

— Налог на имущество рассчитывается исходя из оценочной стоимости недвижимости, предоставленной уполномоченными органами. Его размер также зависит от периода владения объектом и доли собственника, — рассказала главный специалист управления государственных доходов по Костанаю Анара Назарова.

Оплатить налог необходимо не позднее 1 октября. Уже со следующего дня на задолженность начнут начислять пеню.

Если долг не будет погашен в течение 30 рабочих дней после получения уведомления, налогоплательщику направят налоговый приказ. На его исполнение отводится пять рабочих дней. После этого документы могут передать частным судебным исполнителям для принудительного взыскания.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Одинокие пенсионеры и многодетные матери, награждённые подвеской «Алтын алқа», освобождаются от уплаты налога в пределах стоимости имущества до 1000 МРП.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и людей с инвалидностью льготный предел составляет 1500 МРП. При этом учитывается общая стоимость всего имущества, принадлежащего человеку, а не стоимость отдельной квартиры или дома. Если она не превышает установленный предел, налог платить не требуется.

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