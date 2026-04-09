Всю сумму — частникам: что изменится для вкладчиков ЕНПФ с 7 сентября





С 7 сентября 2026 года вкладчики ЕНПФ смогут передавать управляющим инвестиционным портфелем до 100% накоплений, сформированных за счёт обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Сейчас разрешено передавать не более половины этих средств.

Деньги не выводятся из пенсионной системы и продолжают учитываться на индивидуальном счёте вкладчика в ЕНПФ. Изменяется только организация, которая будет инвестировать накопления. Если вкладчик не выберет частного управляющего, его пенсионные активы останутся под управлением Национального банка.

— Сегодня у вкладчиков есть возможность самостоятельно выбрать управляющую компанию, доверить ей пенсионные накопления и следить за доходностью, — рассказала директор Костанайского областного филиала ЕНПФ Сауле Козбакова.

Сейчас в официальный реестр включены шесть управляющих компаний. Сравнить их доходность, финансовые показатели, структуру инвестиционных портфелей и стратегии можно на платформе invest.enpf.kz. Перед принятием решения специалисты рекомендуют внимательно изучить результаты работы каждой организации.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв считает изменения положительными для рынка управления капиталом, однако предупреждает, что перевод накоплений частникам не гарантирует резкого роста доходности.

— Частные управляющие не создают деньги из воздуха. Они берут то, что уже накоплено, и управляют этими средствами. Если в портфеле практически ничего нет, обеспечить безбедную старость только за счёт инвестирования не получится, — пояснил эксперт.

Деятельность управляющих инвестиционным портфелем контролируется государством. Компании должны иметь лицензию и соответствовать требованиям финансового регулятора. Если их номинальная доходность окажется ниже установленного минимального уровня, отрицательную разницу управляющий обязан возместить за счёт собственного капитала.

С 1 января 2027 года изменится и механизм государственной гарантии: она будет распространяться на сохранность фактически внесённых обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов. Сейчас действует гарантия с учётом уровня инфляции.

По данным областного филиала ЕНПФ, в Костанайской области насчитывается более 500 тысяч вкладчиков.

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