Что не откроют с 3 августа в Казахстане

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о планах по открытию ряда объектов в стране с 3 августа, а также о том, какие запреты сохранятся, передает zakon.kz.

Относительно передвижения населения сохраняются следующие требования:

Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более 3-х человек;

Работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов (маски, увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, контролирующего соблюдение требований, обязательная обработка дез.средствами на конечной остановке, открытие всех дверей).

При этом необходимо сохранить запрет: на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов. На работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов.

На работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов.

На работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков.

На работу религиозных объектов

На движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородних автобусов (микроавтобусов)

Четкое соблюдение рекомендуемых мер позволит нам не только стабилизировать ситуацию, но и добиться снижения темпов прироста.

В данной связи прошу вашего одобрения для вынесения выработанных подходов на государственную комиссию, — сказал Цой.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.