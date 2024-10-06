Глава ассоциации Арчин Галимбаев отметил, что посетители обменников всегда хотят получать валюту более новыми купюрами, но проблемы со старыми никогда не возникало. С начала этого года многие казахстанцы, побывавшие за рубежом, столкнулись с проблемой, когда местные обменные пункты и магазины перестали принимать «белые» долларовые банкноты образца до 2009 года. Такие доллары либо обменивают, либо принимают с «дисконтом», то есть по более невыгодному курсу.

«После этого путешественники и отдыхающие перестали брать в наших обменниках доллары старого образца, просят новые. В банках другая ситуация. Там людей при снятии валютных депозитов просто информируют, что «синих» долларов сейчас в нет наличии, и выдают доллары старого образца. Насколько я знаю, банки сейчас столкнулись с проблемой того, что не могут вывезти банкноты старого образца в США для обмена на новые из-за действующих ограничений на вывоз иностранной валюты. То есть страна-эмитент говорит им, что мы готовы принимать старые «белые» доллары и обменивать их на новые «синие», но они не могут вывезти такой объем наличности. Можно сказать, что хранилища банков сейчас завалены долларами старого образца до 2009 года. В небанковских обменных пунктах это стало проблемой, так как никто не хочет брать «белые» доллары», — добавил Арчин Галимбаев.

Руководитель ассоциации отметил, что впервые о подобной проблеме он услышал 2-3 года назад. В Таиланде старые и новые купюры обменивали по разному курсу, меняя старые со скидкой от реального курса. Затем к Таиланду в предвзятом отношении к «белым» купюрам присоединились другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия и Вьетнам, а после страны Персидского залива и Египет. Все это популярные среди казахстанцев туристические направления, и именно поэтому, по мнению Галимбаева, казахстанцы стали отказываться от «белых» долларов.

«Пока у нас в обменниках и банках достаточно «синих» банкнот образца 2013 года, но со временем это может стать проблемой. К примеру, в Турции сейчас также думают об отказе в приеме «старых» долларов. По инструкции наши обменники просто не могут отказать, если им приносят купюры до 2009 года. Таким образом в них постепенно оседают невостребованные «белые» доллары. В Казахстан стекаются старые банкноты из всех ближайших стран. По закону у нас нельзя делать ограничения при обмене в зависимости от года выпуска, нельзя, к примеру, как в Таиланде, сделать более невыгодный курс, но скоро придется к чем-то подобному прибегать, иначе нас завалят «белые» доллары и их даже нельзя будет вывезти в США», — рассказал Арчин Галимбаев.

Мы обратились за комментарием по поводу обмена «белых» долларов на «синие» в Нацбанк. Нам сообщили, что никакой проблемы с вывозом долларов старого образца для обмена на новые нет.