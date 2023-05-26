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Что не так с ремонтом трассы в Костанайской области?

Видео в редакцию alau.kz прислал наш читатель. По его словам, ремонт проходит на «Введенской трассе».

«Вот что творят асфальтировщики! Вот смотрите, как экономят на асфальте, здесь вообще идет дробление без подсыпки щебня. «Введенская трасса» между городом и посёлком Джамбул», — говорит автор видео.

Нашему корреспонденту по данной ситуации ответил руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Костанайской области Олжас Нургалиев.

«Сейчас технадзор, подрядчик и мой сотрудник, который курирует данный участок, поднимут эти все видео, возьмут в учет и проанализируют. Я разбираюсь!», — сказал Олжас Нураглиев.

Он обещал представить дополнительную информацию по результату разбирательств.

 

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