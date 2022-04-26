Что не устраивает в медицине казахстанцев?

Казахстанцев призывают, в случае необходимости, обращаться с жалобами на работу медицинских учреждениях не только в единый контакт-центр 1406, но и активней использовать мобильные ресурсы, которых становится все больше. По мнению специалистов, это позволит эффективней оценивать деятельность больниц и поликлиник, которые работают за счет средств из фонда медицинского страхования.

По официальным данным, за прошлый год в Комитете медицинского и фармацевтического контроля зарегистрировано почти 6 тысяч обращений, рассмотрено из них 72%, в том числе с проведением проверок 1449. Обоснованными стали примерно 32 процента этих жалоб. Больше всего люди жалуются на некачественно оказание медицинской помощи.

«Наибольшую долю, к сожалению, занимают обращения на некачественное оказание медицинской помощи — их 70%. И большая часть, всё-таки, могла бы быть решена в стенах самой медицинской организации. Поэтому мы делаем акцент на эффективности работы Службы поддержки пациентов, в наших планах повысить эффективность их работы», — говорит заместитель председателя комитета медицинского и фармконтроля МЗ РК Лаура Ахметниязова.

Фонд медстрахования в прошлом году ответил на 863 тыс. обращений от граждан. Свыше 15,5 тыс. обращений касались несвоевременной и некачественной медицинской помощи. Причем в прошлом году, «оценку удовлетворённости» проводили через мобильное приложение ДамуМед. Так вот, 73% опрошенного через ДамуМед населения были удовлетворены работой медорганизаций. В этом году подобный проект будет внедрен через общественный мониторинг и обратную связь с населением.

«В прошлом году этот проект апробировали, он реально работает. По результатам пилота мы включили проект в приказ министра и планируем внедрять во всех регионах страны. Пилот предполагает вовлечение активной части населения, которые прикреплены к поликлиникам, к примеру, которые дают свои отзывы и затем уже по этим отзывам медицинская организация непосредственно решает все эти вопросы и отчитывается перед этой частью населения», — подчеркнула Лаура Ахметниязова.

Чиновники от здравоохранения советуют казахстанцам, в случае проблемных вопросов, звонить в единый контакт-центр 1406. Ещё один способ обратной связи — мобильное приложение Qoldau 24/7. Подать заявку можно и в Telegram через Saqtandyrýbot.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.