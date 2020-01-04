Что нового ждет воспитателей детсадов в Казахстане

30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О статусе педагога». Законом предусмотрен ряд новшеств для работников сферы образования. Профильное министерство в тезисной форме предоставило изменения, касающиеся непосредственно педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, передает zakon.kz.

Так, согласно информации Минобразования, Закон «О статусе педагога» для педагогов дошкольных организаций предусматривает:

— повышение зарплаты на 25% в 2020 году, в два раза — за четыре года

— увеличение отпуска с 42 до 56 дней

— новая доплата за педагогическое мастерство от 30% до 50% от должностного оклада

— защита педагога от привлечения к несвойственным функциям, освобождение от непредусмотренных отчетов

— предоставление детям педагогов первоочередных мест в дошкольные организации по месту жительства.