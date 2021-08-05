Что нужно для пересечения казахстанско-российской границы

Посольство Казахстана в России подготовило подробную информацию о правилах пересечения казахстанско-российской границы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение:

С 25 июля 2021 года для прилета в Россию регулярными и чартерными авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации) только через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», — говорится в инструкции.

Как отмечается, при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходимо иметь всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до 5 лет.

В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты нужно требовать в аэропортах этой страны.

Прилет в Россию авиарейсами из других государств

Помимо вышеуказанных стран ЕАЭС и СНГ, граждане Казахстана могут въезжать в Россию регулярными (не чартерными) авиарейсами из других государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Катар, Кипр, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.

Статус рейса (регулярный или чартерный) нужно уточнять в авиакомпании.

При этом отмечается, что прилет любыми авиарейсами разрешен гражданам Казахстана, имеющим вид на жительство (ВНЖ) в России или по основаниям, указанным в Распоряжении Правительства РФ от 16 марта 2020 года.

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Прибытие в Россию через сухопутные пункты пропуска

Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев и граждан других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий:

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;

лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;

лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства;

лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства);

лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии вида на жительство);

лиц, въезжающих в РФ для лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Россию иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг, утвержденным Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;

лиц, въезжающих в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства;

лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, указанных в свидетельстве участника Госпрограммы, при предъявлении свидетельства участника программы либо его копии, верность которой засвидетельствована в соответствии с законодательством РФ (для членов семьи участника Государственной программы);

лиц, въезжающих в РФ для осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику России иностранных граждан, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, и направленных Рострудом с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы;

лиц, въезжающих в РФ для обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в РФ ждя обучения в таких образовательных организациях, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, и направленных указанными образовательными организациями по согласованию с учредителями с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ведомственный сегмент Минцифры России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы.

С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Порядок въезда в Казахстан

На сегодняшний день иностранные граждане (в том числе граждане России) могут въезжать в Казахстан только авиарейсами из всех государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское авиасообщение.

На данный момент это следующие страны:

без виз: Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея;с визой: Германия, Египет, Мальдивы, Нидерланды, Польша, Черногория, Шри-Ланка.

Все прибывшие авиарейсами в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Граждане Казахстана и иностранцы с ВНЖ Казахстана, получившие полный курс вакцинации против COVID-19 в РК (иностранная вакцина не освобождает от требования ПЦР-теста), при наличии документального подтверждения (паспорта вакцинации), могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Не требуется предоставление справки об отрицательном тесте на коронавирус на детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.

Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска

Въезд через сухопутные пункты пропуска для граждан России и других стран разрешен только для следующих категорий:

персонала дипломатической службы иностранных государств и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК;

сотрудников международных организаций, аккредитованных в РК и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети);

этнических казахов, при наличии действующей визы РК категории «С10», «В8» или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др. с нотариально заверенным переводом) и члены их семей (супруг, супруга, родители и дети) – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);

имеющих письменные приглашения от научных организаций в области здравоохранения РК (согласно списку, утвержденному Минздравом РК), исключительно на оперативные методы лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

следующих на похороны членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родитель, дети, усыновители, усыновленные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

имеющих виды на жительство на территории РК и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) – но не более 1 раза в 30 суток (отсчет для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);

являющихся членами семей граждан РК – при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, родители и дети) и их несовершеннолетних детей – но не более 1 раза в 30 суток (отсчёт для следующего разрешения на въезд в Казахстан начинается с даты выезда из Казахстана);

проходящих обучение в учебных заведениях на территории РК (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в РК для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. В случае если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра РК для каждого отдельного случая.

С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.

Все прибывшие через сухопутные пункты пропуска в Казахстан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирус (сделанным не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы) или документ о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19 в Казахстане.

Граждане Казахстана и иностранцы с ВНЖ Казахстана, получившие полный курс вакцинации против COVID-19 в РК (иностранная вакцина не освобождает от требования ПЦР-теста), при наличии паспорта вакцинации могут не предоставлять ПЦР-справку об отрицательном тесте на коронавирус.

При отсутствии перечисленных документов, иностранные граждане в страну не допускаются, а граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в РК, подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После чего прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.

Не требуется предоставление справки об отрицательном тесте на коронавирус на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц.

Получить консультацию по правилам въезда в страну можно в рабочее время в погранслужбе КНБ по номеру +7 7172 719 111, а также путем отправки сообщений через инстаграм-канал shekaraknbkz.