В Казахстане объявлены новые требования для будущих защитников страны, передает BAQ.KZ. Осенью в Пограничную службу КНБ призовут 2,7 тысячи новобранцев, а в Национальную гвардию — более 7 тысяч человек. Об этом на брифинге в СЦК рассказали заместитель начальника Департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Берик Жиенбаев и начальник отдела призыва и комплектования организационно-мобилизационного управления Главного штаба Главного командования Национальной гвардии РК Берик Какенов.

По словам спикеров, кандидатов ждёт строгий отбор: идеальное здоровье, хорошая физическая форма, отсутствие судимости и даже проверка на полиграфе. В Пограничную службу не примут тех, кто не соответствует медицинским, моральным и профессиональным критериям или имел проблемы с законом. В Национальной гвардии акцент делают на молодёжь от 18 до 27 лет с образованием не ниже основного среднего.

На военнослужащих срочной службы Национальной гвардии возлагаются следующие задачи: совместно с органами внутренних дел соблюдать порядок, пресекать массовые беспорядки, обеспечивать общий общественный порядок, охранять важные государственные объекты и специальные грузы, принимать участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и их последствий, — сообщил Берик Какенов.

Осенний призыв стартует 20 ноября и продлится до конца декабря.

