USD 456.09
EUR 500.15
RUB 5
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Что нужно сделать предпринимателям для перехода на новый режим

Что нужно сделать предпринимателям для перехода на новый режим

Фотография для новости Что нужно сделать предпринимателям для перехода на новый режим

pixabay.com

В соответствии с поручением Главы государства с 2024 года расширен перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога (с 190 до 364 видов). Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Данное изменение внесено постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2023 года №1240, планируемая дата вступления в силу – 15 января 2024 года.

В связи с чем, налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение «e-Salyq Business».

Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (т.е. 1 февраля 2024 года).

При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Теплосети обяжут принимать данные поквартирных счетчиков
Следующая новость

Под влиянием циклона. 30-градусные морозы прогнозируют синоптики Казгидромета