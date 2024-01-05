Что нужно сделать предпринимателям для перехода на новый режим

В соответствии с поручением Главы государства с 2024 года расширен перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога (с 190 до 364 видов). Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Данное изменение внесено постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2023 года №1240, планируемая дата вступления в силу – 15 января 2024 года.

В связи с чем, налогоплательщикам, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. Данное уведомление можно подать через мобильное приложение «e-Salyq Business».

Датой начала применения режима будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено такое уведомление (т.е. 1 февраля 2024 года).

При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.