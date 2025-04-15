Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что при возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней. В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3932 тенге в 2025 году) в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ.

Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям.

Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям.

Частные судебные исполнители в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» вправе применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества. При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности.

Во избежание дополнительных расходов рекомендуем своевременно производить уплату налогов.

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