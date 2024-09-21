Что нужно знать владельцам недвижимости

Казахстанцы, имеющие недвижимость в стране, обязаны ежегодно оплачивать налог на имущество, который распространяется на жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места и иные строения, сооружения, помещения, земельные участки, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что 1 октября 2024 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2023 год.

Как рассчитывается налог

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика, путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом фактического срока владения на праве собственности.

Уведомление о сумме налогов, исчисленных налоговым органом, направляется налогоплательщику не позднее 10 рабочих дней со дня исчисления, где указывается сумма налога, КБК и другие реквизиты.

Когда нужно оплатить налог

Налог на имущество необходимо оплатить до 1 октября каждого года. Например, налог за 2023 год нужно оплатить до 1 октября 2024 года, за 2024 год – до 1 октября 2025 года, и так далее. Своевременная оплата поможет избежать начисления пени и блокировки банковских счетов.

Кто освобождается от уплаты налога

Некоторые категории граждан, такие как ветераны, лица с инвалидностью и многодетные матери, освобождаются от уплаты налога частично или полностью. Полный перечень льготных категорий определен статьей 526 Налогового кодекса РК.

Как узнать сумму налога

Информация об исчисленных суммах налога доступна через квитанцию за коммунальные услуги, в личном кабинете на портале eGov.kz, в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, клиентам мобильных приложений Kaspi.kz, Homebank отправлены PUSH-уведомления о предстоящих платежах. Уточнить сумму налога также можно с помощью сервиса «Предстоящие платежи» на сайте Комитета государственных доходов.

Оплатить налог можно через портал eGov.kz, приложение e-Salyq Azamat, банковские приложения, платежные терминалы.

Пример расчета налога на квартиру:

Для однокомнатной квартиры в Алматы площадью 34 кв. м расчет налога будет следующим:

Базовая стоимость 1 кв. м – 60 тыс. тенге;

Износ здания – 37%;

Коэффициент зонирования – 1,46;

Изменение МРП – 1,07.

Итоговая стоимость для налогообложения:

60 000 × 34 × 0,63 × 1,46 × 1,07 = 1 179 148,56 тенге.

Ставка налога – 0,05%, сумма к оплате:

1 179 148,56 × 0,05% = 589,57 тенге.

В случае совместной собственности налог оплачивает один из собственников по взаимной договоренности. Если налог начислен на всех собственников, оплату осуществляет только один из них.

Уплачивать налог нужно только один раз: либо через квитанцию от коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений и других доступных методов.

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