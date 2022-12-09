Что обещают звезды на декабрь 2022

С помощью подробного гороскопа на Декабрь 2022 года для всех знаков Зодиака, вы сможете заранее узнать о предстоящих событиях, и внести свои корректировки, которые сделают вашу жизнь комфортнее и лучше, — передает Almaty.tv со ссылкой на astrohelper.ru.

В этом месяце астропрогноз советует Овнам прислушиваться к мнению тех людей, что являются для них авторитетными. Также представителям знака не стоит переоценивать себя, ведь ошибаться в определенный момент могут все, даже они.

В этом месяце у Овнов будет возможность довести начатые дела до их логического заключения. Поэтому вместо того, чтобы тратить время понапрасну, звезды рекомендуют вам быстрее взяться за насущные дела, так как подобной возможности вам потом долго не представится.

Также данный период, как нельзя, кстати, подходит для встречи с дальними родственниками, а также с теми людьми, что вы давно не видели, либо которых сами долго не навещали. Помните, что вокруг вас находятся люди, которые тоже иногда нуждаются в поддержке и заботе.

Возможно, что помогая другим, вы сможете лучше понять себя, а также повысить свою значимость в собственных глазах, что тоже немаловажно. Но при этом помните, что оценивать себя нужно все-таки адекватно.

В декабре Тельцов ждет несколько неожиданных открытий, которые могут, как обрадовать их, так и разочаровать. В любом случае представителям знака будет о чем подумать в ближайшее время, ведь у большинства Тельцов действительно выпадет возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.

В первом зимнем месяце представители знака не раз задумаются о том, для чего они живут и какую именно глобальную цель перед собой ставят. Именно поэтому декабрь для Тельцов станет месяцем непростых раздумий, но, возможно, если представители знака, верно, расставят для себя приоритеты, то смогут выйти на новый духовный уровень.

Но в то же время звезды советуют помнить, что все хорошо в меру, поэтому вам нужно найти и вскрыть причину ваших сегодняшних неудач, но никак не терзать себя морально.

Помимо этого, текущий период может оказаться для представителей знака месяцем неожиданных встреч и возможностей. Тельцы совершенно случайно могут столкнуться со своими старыми товарищами, сослуживцами, а также с теми людьми, с которыми они были раньше в отношениях.

Может получиться так, что прерванное когда-то общение возобновится и сможет принести множество приятных моментов в будущем. Поэтому не бойтесь впускать в свою жизнь старых знакомых, ведь все по-настоящему может начаться именно в данный момент.

В декабре 2022-го года Близнецы будут полностью захвачены предновогодними хлопотами. Словно маленькие дети, они будут мечтать о чуде, которое обязательно с ними случится, причем в ближайшее время.

Этот месяц предлагает Близнецам открыть в себе новые возможности, а также творческое начало. Пытаясь понять себя и других, представители знака будут делать много интересных открытий. Возможно, что именно скрытые внутренние ресурсы, подтолкнут представителей знака к определенному виду самовыражения. Это может быть неожиданно написанная песня, либо сочиненный наспех стих или же написанная акварельными красками картина.

Во второй половине месяца Близнецы с удвоенным энтузиазмом будут скупать елочные украшения и новогодние сувениры, чтобы порадовать своих близких. Многие из представителей знака решат отмечать праздник не дома, а в каком-нибудь шумном ресторане, битком набитом народом. Ведь многие из них хотят почувствовать себя значимой частицей чего-то по-настоящему величественного и грандиозного.

В этом месяце Раки будут часто принимать решения, напрямую зависящие от их настроения. Подобные поступки могут привести к довольно плачевным последствиям. Исходя из этого, астропрогноз советует представителям знака взять себя в руки, и при принятии особенно важных решений руководствоваться все-таки здравым смыслом, а не резкими душевными порывами.

В первый месяц зимы представители знака будут довольно активны в принятии различных важных решений, но в то же время излишне импульсивны и легкомысленны. Подобное поведение вряд ли сможет действительно помочь им разрешить их внутренние разногласия и противоречия. Изнывая от скуки, представители знака будут сами себе периодически усложнять жизнь, вовлекая в свои проблемы друзей и родственников.

Во второй половине месяца Раки будут заняты устройством своей личной жизни, но и здесь они будут хаотично хвататься за любые возможности избавиться от гнетущего их одиночества.

В этом месяце Львы будут иметь небольшие материальные затруднения. Помимо этого, им придется быть терпеливыми, чтобы получить то, что они больше всего желают на данный момент. Действовать в открытую стоит только в том случае, если вы уверены, что верно рассчитали свои силы и сможете достигнуть успеха с первого раза.

В этом месяце вам придется стать отличными хладнокровными стратегами. Ни в коем случае не стоит поддаваться своим эмоциям и что-то требовать от окружающих. Ведь, по сути, вам никто и ничего не должен предоставить за просто так, даже если вы уверены в обратном.

Именно поэтому вам придется набраться терпения и следовать к своей цели маленькими осторожными шагами. Возможно, им неоднократно захочется ускорить этот процесс, но звезды не советуют представителям знака этого делать. Так как буквально за одну минуту они могут потерять абсолютно все к чему шли далеко ни один год.

В эмоциональном плане некоторые представители знака к концу месяца будут ощущать некоторую усталость и вялость, но хорошая веселая компания сможет их не только взбодрить, но и в самые короткие сроки прочно поставить на ноги.

В первый месяц зимы Девы ощутят небывалый духовный подъем, что подтолкнет многих из них к решительным действиям. Поэтому звезды советуют представителям знака быть более настойчивыми, а также стоять до конца за свои идеи.

В этом месяце многие из представителей знака будут заняты решением принципиальных для них вопросов, которые могут быть связаны практически с любой жизненной сферой. Но в любом случае вам нужно четко знать, какие вы ставите перед собой задачи и что именно отстаиваете.

Проявляя настойчивость и тренируя свою выдержку, представители знака смогут добиться в этот период небывалых успехов. Но все-таки вам стоит значительную часть времени уделять не только физическому и умственному труду, но и отдыху. Возможно, что далеко не все у них получится сделать с первого раза, но вы, ни в коем случае не должны опускать руки и полагаться только на судьбу.

Также стоит отметить, что этот месяц обещает быть плодотворным для тех представителей знака, что тесно связаны с любыми областями искусства. Астропрогноз показывает, что источник вдохновения придет для них неожиданно, но вместе с этим принесет с собой много радостных минут, наполненных творчеством.

Для вас наступит важный и судьбоносный период, в который вы не только сможете красиво подготовиться к новогодним праздникам, но и пересмотреть все свои ценности, взгляды на жизнь, приоритеты, чтобы начать в Новом году жизнь с чистого листа.

В начале месяца у Весов обострится интуиция, и они смогут достаточно времени и внимания уделить себе, близким людям и приятным знакомым. На этот раз вас ничто не будет отвлекать от общения, в котором вы заметите важные детали, на которые раньше не обращали внимания. Именно это заставит Весов пересмотреть не только отношения с окружающими, но и понять, чего именно они хотят от жизни и выбрать правильные средства для достижения поставленных целей.

Главным инструментом в этом станут перемены в отношениях с окружающими. Но, несмотря на них, вы будете чувствовать себя лидером и сможете правильно распределить акценты в отношениях. Именно по этой причине враги могут неожиданно стать друзьями для вас и наоборот, вы без лишних слов прекратите отношения с теми, кто вам раньше был интересен.

Такие перемены будут способствовать и романтике в вашей жизни. Расставшись с партнером, представители знака будут рады тому, что теперь снова свободны и активно способствовать поиску в своей жизни нового человека. И, наоборот, неопределенные отношения с человеком могут стать романтическими, и вы будете радоваться им до конца следующего года.

Первый месяц зимы не сразу расставит все на места. Временами вы будете остро ощущать, что вам нехватает поддержки и любви, однако в вашей жизни наступит светлая полоса, во время наступления которой вы сможете не только легко решить наступающие проблемы, но и справиться со всеми трудностями и неприятностями.

В начале месяца Скорпионы могут почувствовать себя раздавленными и непонятыми окружающими. В вашей жизни может наступить чёрная полоса, с которой вы не сразу справитесь, однако не стоит опускать руки. Возможно, вы просто взяли на себя слишком много дел, с которыми не справляетесь. Однако ближе к середине месяца вы сможете с ними справиться и поймать счастливый случай.

Вторая половина декабря будет для вас более счастливой, чем первая. Именно в это время вы сможете осуществить многие свои мечты и желания, чтобы чувствовать себя на высоте. Постарайтесь тщательно подготовиться к своему счастливому шансу, чтобы Новый год встретить с новыми силами и вдохновением приятными возможностями. Тогда ваша жизнь наполнится совсем иным смыслом, и вы сможете не только почувствовать, что такое настоящее счастье, но и поделиться им с близкими людьми.

Последний месяц года будет богат на различные шоу, праздники и приглашения в гости. Особенно если вы планируете множество поездок и яркий, праздничный отдых. Однако в разгар суеты Стрельцам захочется одиночества и уединения, чтобы собраться с мыслями и довести начатое дело до конца.

Представители знака смогут в декабре завершить все начатые дела. Однако в начале месяца все ваши планы переменит какой-то случай или неприятность. Именно по этой причине вам придется много времени потратить на то, чтобы решать чужие проблемы или пытаться срочно приводить документы в порядок. Неприятная полоса продлится недолго.

Многие Стрельцы, только разобравшись с делами, решат на некоторое время отдохнуть, но им помешают. Вы будете желанным гостем на всех праздниках и сможете правильно организовать свою деятельность. Однако истинную радость вы захотите ощутить в одиночестве, что подвигнет вас на желание встретить Новый год дома или вдали от суеты. Например, на базе отдыха или на зимнем курорте.

Декабрь будет благоприятен для духовного развития, расширения собственного кругозора и покупки приятных подарков друзьям или неожиданностей. Вы будете приятно удивлены тому, что на вашу просьбу откликнутся множество людей. Однако вам захочется одиночества, приятной и уютной обстановке, в которой вы сможете найти время для того, чтобы посмотреть любимые фильмы и помечтать.

В декабре для вас наступит период тишины и размеренности. Вы сможете не только завершить собственные дела и начинания, но и уделить больше времени себе и близким. Некоторые неожиданности изменят ваши планы на будущее и заставят по-другому посмотреть на привычные вещи.

Предпраздничная суета, подарки, отсчеты и приглашения не затронут ваше сердце. Представители знака решат отдалиться на время от общения и делать только то, что считают важным. В начале месяца для вас наступит период обманчивого спокойствия, который закончится неожиданностью.

Именно по этой причине Козероги выйдут из тени и начнут действовать, приступая к тому, что откладывалось раньше. Многих удивит изменение в вашем поведении и отношении к людям. Особенно если вы будете много времени уделять себе и собственным целям.

Неожиданности в поведении Козерогов могут отрицательно повлиять на их отношения с окружающими, однако к большим конфликтам это вряд ли приведет. Скорее всего, ваши отношения с друзьями станут прохладнее, а со знакомыми и коллегами – теплее. Неожиданный поворот событий изменит ваши отношения и с противоположным полом, и вы станете вести себя загадочнее, чем вызовете к себе волну интереса и даже можете спровоцировать чью-то влюбленность.

Чтобы декабрь 2022 для Водолеев прошел как можно легче и эффективнее, им следует изначально составить подробный план своих действий и тщательно продумать каждый шаг. Такой подход позволит избежать многих ошибок и не сделать опрометчивых ходов, сулящих неприятные последствия.

В декабре представителей знака ожидает напряженный период, но он больше всего будет связан с эмоциональной стороной. Как таковой работы будет не много. А вот волнений и переживаний за близких и родных людей будет предостаточно. И именно это может расшатать нервную систему Водолея, дестабилизируя его и лишая возможности адекватно оценивать ситуацию и принимать быстрые, верные решения.

С начала декабря звезды советуют вам определить для себя важные моменты на месяц. В первую очередь надо взяться за то, что откладывалось в течение года и до чего руки так и не дошли. Декабрь в этом случае станет идеальным месяцем. У вас освободится немного времени, которое вы как раз и можете потратить на все давно запланированные дела.

И если вы сумеете четко двигаться по выверенному плану, доводя все до конца, тогда уже к середине месяца вы почувствуете внутреннее удовлетворение. А вот поспешность может привести к хаотичности. И тогда конец года придется провести с головной болью и кучей неразрешенных задач.

Также звезды рекомендуют следить за своим эмоциональным состоянием и стараться не выходить из себя по пустякам. В ином случае вас быстро накроет хроническая усталость, перерастающая в нервное истощение.

Декабрь 2022 подарит вам множество романтических моментов в жизни, вы сможете проявить себя в творчестве или найти себе интересное хобби, которое может перевернуть всю вашу жизнь. Постарайтесь не ограничивать свои желания, чтобы фортуна была на вашей стороне.

Для многих Рыб последний месяц года может стать ярким и очень плодотворным, не только в деловой, но и в финансовой сфере. Многие Рыбы получат денежные подарки, премии или выигрыш, который позволит вам не только получить исполнить свои самые смелые желания, но и стать ярче, привлекательнее и интереснее.

Вы захотите перемен, праздника или принять участие в чем-то необычном и интересном. Например, Рыбы захотят принять участие в драматическом представлении, записаться на кастинг моделей или найти новое применение своим способностям.

Не бойтесь экспериментировать: в этом месяце вам многое принесет удачу. Делайте то, к чему лежит душа, однако постарайтесь быть осторожнее с алкогольными напитками или подозрительными блюдами, иначе рискуете попасть в неприятное положение. Ближе к окончанию декабря не планируйте ничего.

События, которые произойдут в это время, заставят вас принять активное участие в жизни других людей. Не отказывайтесь от лишнего праздника, бокала вина в приятной компании или приглашения на новогодний вечер. События обещают быть радостными, приятными и вы узнаете много нового и интересного.

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