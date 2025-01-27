На сгенерированную личность сотрудника в форме недавно попалась жительница Костаная. Злоумышленники используют нейросети и искусственный интеллект для создания дипфейков, накладывают на свое лицо (изображение), надевают форменное обмундирование и могут позвонить и также требовать выполнить какие-либо действия.

Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Как рассказали полицейские, мошенники уже обманывали эту женщину несколько лет назад.

Тогда она перевела им 13 миллионов, и, казалось бы, должна была запомнить такой урок на всю жизнь. Но, как позже потерпевшая рассказала киберполовцам, в этот раз последовать рекомендациям звонившего, её убедило именно то, что он был одет в мундир с погонами. Итог беседы с лже-офицером — потеря еще 10 миллионов тенге.

Есть еще, как отмечают полицейские и те, кто якобы хочет помочь пострадавшим от действий мошенников.

«Злоумышленники требуют пополнить определенную сумму, то есть 10-15% от вашей потерянной суммы, для вывода и полного возврата денежных средств. При этом злоумышленники могут использовать даже логотипы МВД, КНБ, Национального банка, подтверждая, что они занимаются возвратом денежных средств»,- говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

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