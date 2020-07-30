Что откроют первым после карантина в Казахстане

Список предприятий, которые могут в первую очередь открыться после карантина, озвучил во время онлайн-брифинга заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тогжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сформирован предварительный перечень субъектов предпринимательства, работу которых планируется возобновить первым этапом после завершения карантинных мер. Это торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры и кружки секции, детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп, салоны красоты, парикмахерские, центры оказывающие косметологические услуги. Предстоящие две недели — это возможность для предпринимателей провести усиленную подготовительную работу», — сообщил Тогжанов.

Напомним, в Казахстане с 5 июля ввели строгие карантинные меры в связи увеличением количества заражений коронавирусом и пневмонией.

2 августа должен был завершиться карантин, однако по решению президента Касым-Жомарта Токаева его продлили еще на две недели.

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