Жильё дорожает: Костанай вошёл в тройку лидеров по росту цен на вторичку





В сентябре 2026 года стоимость аренды жилья в Костанае выросла на 4% по сравнению с августом. Город оказался среди лидеров месячного роста наряду с Кокшетау, Астаной и Семеем. Об этом сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Костанай также вошёл в тройку городов с наибольшим годовым подорожанием квартир на вторичном рынке. За год цены выросли на 9,7%, достигнув в среднем 443,6 тысячи тенге за квадратный метр. Более высокий рост зафиксирован в Кокшетау — 18,2% и Павлодаре — 11,1%.

В целом по Казахстану аренда дорожает быстрее, чем квартиры на первичном и вторичном рынках. За год стоимость съёмного жилья увеличилась на 16,7%, до 5,5 тысячи тенге за квадратный метр.

Самый заметный годовой рост аренды отмечен в Павлодаре — на 41,7%, Петропавловске — на 37,4% и Астане — на 21,4%. Ни в одном городе снижения стоимости аренды за год не наблюдалось.

При этом месячный рост арендных ставок замедлился: в августе он составлял 4,2%, а в сентябре — 2,5%. В Кокшетау аренда за сентябрь подорожала на 5,2%, в Астане — на 5,1%, в Семее — на 4,4%.

Новое жильё в среднем по стране за год выросло в цене на 10,9%, до 626,3 тысячи тенге за квадратный метр. Наибольшее подорожание зафиксировано в Туркестане — на 19,4%, Алматы — на 16,5% и Актобе — на 13,5%.

Квартиры на вторичном рынке Казахстана за год подорожали на 7,9%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 638,5 тысячи тенге. Единственным городом, где вторичное жильё за год подешевело, стал Конаев: снижение составило 0,5%.

За сентябрь цены на новостройки в среднем по республике увеличились на 0,1%, а на вторичное жильё — на 0,5%.

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