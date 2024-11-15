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Ночное ДТП: комментарий полиции Костаная

— Сегодня, 14:29
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По факту ДТП на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Hyundai Santa Fe, где пострадало три человека, полицией проводится проверка.

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По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, совершавшим поворот налево.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными за рулём и неукоснительно выполнять требования сигналов светофора.





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