Ночное ДТП: комментарий полиции Костаная





По факту ДТП на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Hyundai Santa Fe, где пострадало три человека, полицией проводится проверка.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, совершавшим поворот налево.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными за рулём и неукоснительно выполнять требования сигналов светофора.