Ночное ДТП: комментарий полиции Костаная

По факту ДТП на пересечении улиц Абая и Арыстанбекова с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Hyundai Santa Fe, где пострадало три человека, полицией проводится проверка.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe, совершавшим поворот налево.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными за рулём и неукоснительно выполнять требования сигналов светофора.
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