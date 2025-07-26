Последний месяц лета не за горами — что он нам несет в финансовом плане? Подробнее о подорожаниях – в обзоре Digital Business.

Министерство энергетики предложило скорректировать предельные цены на сжиженный газ для автогазозаправочных станций. Предполагается, что новые цифры начнут действовать с 1 августа. На прошлой неделе соответствующий документ появился на портале «Открытые НПА» (и будет доступен там до 23 июля).

Как изменятся цены:

оптовая: с 51 932 тг вырастет до 59 722 тг/тонна;

розничная: рост на 7-10 тг/литр (в зависимости от региона).

— модернизацию оборудования;

— плановые ремонтные работы.

2. Предприятия постепенно сокращают выпуск СНГ.

В то же время спрос на газ продолжает расти:

2022 год: 1,8 млн тонн;

2024 год: 2,4 млн тонн;

прогноз на 2025 год: 2,6 млн тонн (+200 тыс. тонн).

Аналитики предупреждают о возможном дефиците 30-40% уже в этом году. Примечательно, что даже после повышения казахстанский газ будет одним из самых доступных в СНГ.

С 1 августа США вводят 25%-е пошлины на часть казахстанского экспорта. Основные товары (нефть, уран, металлы) при этом не будут затронуты. Подорожание коснется, например, фосфора, пшеничной клейковины, оптических линз и др.

Эксперты считают, что озвученные президентом США Дональдом Трампом меры окажут минимальное влияние на экономику Казахстана, так как американский рынок не является основным для страны.

При этом повышение пошлин может повлиять на конечные цены таких товаров для потребителей в Казахстане, особенно если компании переложат издержки на внутренний рынок.

Принятие нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года, уже сейчас отражается на ценах. Бизнес, ожидая повышения НДС с 12% до 16%, начал постепенно включать дополнительные издержки в стоимость товаров и услуг.

Нацбанк прогнозирует, что окончательный эффект от изменений будет ясен к концу августа 2025 года. Пока рост цен остается умеренным, но тенденция к удорожанию сохраняется.

Несколько анонсов опубликовали и мобильные операторы.

Так, с 1 августа Beeline Казахстан при оплате услуг через приложения Simply и Janymda (в разделе «Simply») начнет взимать комиссию.

Комиссия в размере 0,5% будет применяться при оплате мобильной связи операторов:

Kcell;

Activ;

Tele2;

Altel.

Сумма комиссии отображается в поле «Комиссия» до подтверждения платежа. Ее размер зависит от конкретного сервиса и рассчитывается индивидуально для каждого платежа.

В будущем комиссия может быть расширена на другие категории платежей.

АО «Казахтелеком» информирует о модификации условий архивных тарифных планов с мобильной составляющей ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». Тарифы «Практичный», «Базовый» и «Керемет 2» будут обновлены.

Условия тарифных планов с гарантией сохранения цены остаются неизменными.

Обновленные параметры тарифов:

Тариф «Практичный» (теперь 2 098 ₸ с НДС):

интернет-трафик: 20 ГБ;

безлимитные звонки внутри сети Altel/Tele2;

160 минут на другие мобильные операторы;

500 минут на городские номера по Казахстану.

Тариф «Базовый» (2 500 ₸ с НДС):

интернет-трафик: 30 ГБ;

безлимитные звонки внутри сети Altel/Tele2;

120 минут на сети Kcell;

120 минут на сети Beeline;

250 минут на городские номера по РК.

Тариф «Керемет 2» (2 600 ₸ с НДС):

интернет-трафик: 30 ГБ;

1000 минут на звонки другим операторам.

Изменения вступают в силу с 1 августа для новых подключений.

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