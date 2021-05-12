Что предпримет МОН РК после трагедии в Казани, рассказал Асхат Аймагамбетов

В Казахстане будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности детей. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Аzattyq Rýhy.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших во время террористического акта в Казанской школе. Чудовищная трагедия не оставила никого равнодушным, каждый из нас лично воспринял всю боль пережитого. Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий. Вчера провел совещание по этим вопросам. Поручил провести анализ текущего состояния и принять в скором времени дополнительные комплексные меры на всех уровнях по обеспечению безопасности детей», — сообщил Аймагамбетов.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить поведению сотрудников школ и детей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Это не только вопросы камер наблюдения, пропускного режима, специализированной охраны, охранных сигнализаций, тревожных кнопок, но и поведение сотрудников и учащихся в чрезвычайных ситуациях и многое другое. От четких и отработанных действий зависит очень многое. В проекте Правил аттестации организаций образования предусмотрены эти и другие новые меры по обеспечению безопасности детей. Кстати, такая практика успешно используется при международной аккредитации школ. Важно также обратить внимание на работу психологических служб и создание благоприятных условий. Это большая и совместная работа», — отметил министр.

Напомним, 12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим в результате трагедии в школе.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, восемь из них — дети. Пострадал 21 человек, 18 из них — несовершеннолетние.

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