Что предпримут в Казахстане, если выявят «Оспу обезьян»

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения объяснили клинический протокол диагностики и лечения «Оспы обезьян», а также меры для недопущения завоза инфекции на территорию Казахстана, передает zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения среди населения 81 стран мира зарегистрировано около 18 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, при не тяжелых формах характерно спонтанное излечение. Летальность не превышает 10%.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

Для недопущения завоза данной инфекции на территорию Казахстана реализуются в установленном порядке санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Согласно данным министерства, на 39 санитарно-карантинных пунктах в аэропортах (17 пунктов), по железнодорожным путям (5), морских пунктах (2) и автопереходах (15), расположенных на государственной границе республики проводятся мероприятия по выявлению и предупреждению завоза больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии.

На сегодня в республике случаи заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрированы. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран – постоянно обновляется.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

В ведомстве сообщили, что в настоящее время разрабатывается клинический протокол диагностики и лечения оспы обезьян по профилю «Инфекционные болезни».

По данным офиса ВОЗ в Казахстане, на текущий период в лечение оспы обезьян входят жаропонижающие и обезболивающие препараты, симптоматический уход за кожей, за полостью рта, за глазами, по показаниям при присоединении вторичной инфекции антибиотики, витамин С и другие поливитамины. В мире не разработаны специфические противовирусные препараты.

На сегодняшний день, инфекционные больницы обеспечены резервным запасом противовирусными, лекарственными препаратами для симптоматического ухода за больными, средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами. Обеспечена готовность лабораторной службы к проведению исследований, создан запас реагентов для диагностики.

В министерстве напомнили, что в июне 2022 года совместно со специалистами ВОЗ проведены каскадные онлайн-семинары для организаций здравоохранения по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению оспы обезьян, применению стандартного определения случая при диагностике оспы обезьян, с учетом особенностей эпиданамнеза и мер профилактики.

Разработана программа обучения медицинских работников, алгоритмы диагностики и лечения больных. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в области внедрения международных медико-санитарных правил РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» 18 июня на безвозмездной основе получены тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО» производства ФБУН «Государственный научно-исследовательский центр «Вектор» Роспотребнадзора для проведения 500 исследований.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

Отмечается, что для обеспечения готовности лабораторий к приему проб и проведению исследований на оспу обезьян с соблюдением требований биобезопасности филиалы РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» и РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» проведены инструктажи по технике забора, транспортировки и хранения материала от больных и лиц с подозрением на «Оспу обезьян».

В Комитете санэпидконтроля добавили, что больные и лица с подозрением на заболевание оспой обезьян будут помещаться в изолированные палаты или боксы, имеющие отдельный вход.

В ведомстве заверяют, что ситуация находится на постоянном контроле.

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