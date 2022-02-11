Что принесёт циклон на север? Прогноз на 12-14 февраля

Фото alau.kz
Выходные в Казахстане обещают быть осадочными – Северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны.
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Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях республики.
И хотя температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер, в северной половине страны с метелями, пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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