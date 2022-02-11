USD 425.76
EUR 487.24
RUB 5.7
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Что принесёт циклон на север? Прогноз на 12-14 февраля

Что принесёт циклон на север? Прогноз на 12-14 февраля

Фото alau.kz

Vinkmag ad

Выходные в Казахстане обещают быть осадочными – Северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны.

Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях республики.

И хотя температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер, в северной половине страны с метелями, пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

4-летний ребёнок спасён — ДЧС Костанайской области
Следующая новость

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет