Что принесёт циклон на север? Прогноз на 12-14 февраля

Выходные в Казахстане обещают быть осадочными – Северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны.

Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях республики.

И хотя температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер, в северной половине страны с метелями, пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны.

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