Что принесёт циклон на выходные, рассказали синоптики

Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета.
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Глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики, и принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.
Лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря.
Основной фон температуры воздуха ожидается днем: на западе +25+35°С, севере от +25+33°С, в центре от +30+37°С, на востоке +27+37°С, на юге очень сильная жара +40+45°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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