Что прогнозируют? Штормовое предупреждение объявили в Костанае и области

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17 мая в Костанайской области местами ожидается гроза, сообщили в Казгидромете.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
Днем ожидается сильная жара до 36 градусов.
В Костанае днем 17 мая ожидается сильная жара до 35 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области