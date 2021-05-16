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Что прогнозируют? Штормовое предупреждение объявили в Костанае и области

korki.lol

17 мая в Костанайской области местами ожидается гроза, сообщили в Казгидромете.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем ожидается сильная жара до 36 градусов.

В Костанае днем 17 мая ожидается сильная жара до 35 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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