Что происходит на казахстанских АЗС после новости о повышении цен

После новости о грядущем повышении цен на топливо в некоторых регионах Казахстана пропала солярка. В частности, нехватку ощутили жители Алматы и Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Житель Шымкента Бахтияр Атамуратов рассказал, что уже неделю ищет солярку по всему городу. Если в крупных сетях АЗС горючее есть, то его выдают только по талонам.

«Уже две недели так ездим, ищем. Нет солярки. Никто не проверяет, на заправках есть или нет. Заходишь, талон спрашивают. А талон где брать? Нигде нет. Чуть добавишь — «сделаем, найдем»… Если солярка подорожает, и продукты подорожают», — заявил водитель.

Между тем в приграничных регионах Казахстана, куда приезжают спекулянты из соседних стран, новость о повышении стоимости топлива заметного ажиотажа не вызвала. На заправочных станциях очередей нет, бензин и дизель в свободной продаже.

Дальнобойщик Дастан Оспанов говорит, что на западе дефицита не заметил. «Не знаю. Это у них или какой-то сговор, специально шымкентский завод закрыли. Теперь на юге солярки нет. Опять ажиотаж. Из-за ажиотажа солярки нет. Ну как нет? Нефть есть, заводы работают. Как нет солярки?» — недоумевает мужчина.

Сложная ситуация с соляркой возникла и в Алматы. На некоторых заправках висят пустые табло. Но водители, которые ездят на дизеле, пока не паникуют. Надежда найти горючее есть. Кое-где продают остатки. За литр зимнего дизеля просят 550 тенге. Летний дизель продают лимитированно и по льготной цене — 230 тенге за литр

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