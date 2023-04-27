Что происходит с арендой в Казахстане

Ситуация на арендном рынке в РК сейчас спокойная. Цены продолжают снижаться.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, с января аренда подешевела в среднем на 3.5 %.

Наибольшее снижение с начала года произошло:

— в Кокшетау: —8.4 %;

— Алматы: —7.9 %;

— Усть-Каменогорске: —7.4 %.

При этом цены выросли в Костанае (+3.6 %) и Павлодаре (+3.0 %).

Не изменились ставки в Атырау, остались на уровне января.

Город Апрель, тыс. тг К январю, % К марту, % Кокшетау 2 589 –8.4 –3.0 Алматы 5 263 –7.9 –2.0 Усть-Каменогорск 2 647 –7.4 0.0 Астана 3 565 –7.3 –2.0 Шымкент 2 286 –6.0 –5.0 Уральск 2 444 –4.1 –2.0 Актобе 2 326 –3.1 3.0 Актау 2 428 –2.9 –3.0 Караганда 2 922 –2.6 3.0 Петропавловск 2 453 –1.9 1.0 Атырау 3 000 0.0 0.0 Павлодар 2 647 3.0 1.0 Костанай 3 000 3.6 1.0

На 26 апреля средняя цена за аренду 1 кв. м в Казахстане составляет 2 890 тенге.

Самая дешёвая аренда, исходя из цены за 1 кв. м, в Шымкенте и Актобе.

Если сравнивать со ставками в сентябре — октябре 2022 года, когда стоимость аренды взлетела из-за повышенного внутреннего спроса (студенты) и ажиотажа из-за российских мигрантов, то сейчас цены упали на 36 %.

Максимальное снижение с того периода произошло в Уральске и Петропавловске — больше 50 %.

Минимальное — в Шымкенте и Караганде: на 20–24 %.

Средние цены на аренду жилья в городах РК Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 200 000 300 000 400 000 Астана 150 000 200 000 300 000 Актау 110 000 130 000 160 000 Актобе 110 000 135 000 165 000 Атырау 130 000 180 000 200 000 Караганда 120 000 150 000 180 000 Костанай 120 000 150 000 180 000 Павлодар 100 000 130 000 155 000 Петропавловск 100 000 120 000 140 000 Уральск 100 000 120 000 150 000 Усть-Каменогорск 100 000 130 000 150 000 Шымкент 100 000 130 000 150 000 Кокшетау 120 000 135 000 150 000 Конаев 120 000 160 000 180 000

Cредние цены

однокомнатные — 120 тыс.,

двухкомнатные — 155 тыс.,

трёхкомнатные — 190 тыс.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.