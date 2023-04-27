Что происходит с арендой в Казахстане

Ситуация на арендном рынке в РК сейчас спокойная. Цены продолжают снижаться.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, с января аренда подешевела в среднем на 3.5 %.
Наибольшее снижение с начала года произошло:
— в Кокшетау: —8.4 %;
— Алматы: —7.9 %;
— Усть-Каменогорске: —7.4 %.
При этом цены выросли в Костанае (+3.6 %) и Павлодаре (+3.0 %).
Не изменились ставки в Атырау, остались на уровне января.
|Город
|Апрель, тыс. тг
|К январю, %
|К марту, %
|Кокшетау
|2 589
|–8.4
|–3.0
|Алматы
|5 263
|–7.9
|–2.0
|Усть-Каменогорск
|2 647
|–7.4
|0.0
|Астана
|3 565
|–7.3
|–2.0
|Шымкент
|2 286
|–6.0
|–5.0
|Уральск
|2 444
|–4.1
|–2.0
|Актобе
|2 326
|–3.1
|3.0
|Актау
|2 428
|–2.9
|–3.0
|Караганда
|2 922
|–2.6
|3.0
|Петропавловск
|2 453
|–1.9
|1.0
|Атырау
|3 000
|0.0
|0.0
|Павлодар
|2 647
|3.0
|1.0
|Костанай
|3 000
|3.6
|1.0
На 26 апреля средняя цена за аренду 1 кв. м в Казахстане составляет 2 890 тенге.
Самая дешёвая аренда, исходя из цены за 1 кв. м, в Шымкенте и Актобе.
Если сравнивать со ставками в сентябре — октябре 2022 года, когда стоимость аренды взлетела из-за повышенного внутреннего спроса (студенты) и ажиотажа из-за российских мигрантов, то сейчас цены упали на 36 %.
Максимальное снижение с того периода произошло в Уральске и Петропавловске — больше 50 %.
Минимальное — в Шымкенте и Караганде: на 20–24 %.
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|200 000
|300 000
|400 000
|Астана
|150 000
|200 000
|300 000
|Актау
|110 000
|130 000
|160 000
|Актобе
|110 000
|135 000
|165 000
|Атырау
|130 000
|180 000
|200 000
|Караганда
|120 000
|150 000
|180 000
|Костанай
|120 000
|150 000
|180 000
|Павлодар
|100 000
|130 000
|155 000
|Петропавловск
|100 000
|120 000
|140 000
|Уральск
|100 000
|120 000
|150 000
|Усть-Каменогорск
|100 000
|130 000
|150 000
|Шымкент
|100 000
|130 000
|150 000
|Кокшетау
|120 000
|135 000
|150 000
|Конаев
|120 000
|160 000
|180 000
Cредние цены
- однокомнатные — 120 тыс.,
- двухкомнатные — 155 тыс.,
- трёхкомнатные — 190 тыс.