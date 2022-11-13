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Что происходит с ценами на аренду в Казахстане

Фото из октрытых источников

В РК продолжает дешеветь аренда квартир.

За неделю, с 3 по 10 ноября, цены снизились в среднем на 4 %.

По данным Krisha.kz, максимальное снижение произошло в Уральске (—9.7 %) и Костанае (—7.3 %).

В девяти регионах средняя динамика: 3–5 %.

 

Город Динамика 3–10 ноября, %
Алматы –4.0
Астана –4.2
Актау –3.9
Актобе –4.8
Атырау –3.2
Караганда –2.5
Костанай –7.3
Павлодар –1.2
Петропавловск –3.3
Уральск –9.7
Усть-Каменогорск –4.6
Шымкент –4.7
Кокшетау 0.9
Конаев 0.0
Туркестан –3.3
Тараз 0.0

Напомним, цены на аренду достигли пика в первые недели октября, затем начали снижаться. К 10 ноября ставки откатились уже на 23 %.

Если сравнивать с доажиотажным периодом (начало сентября), то ставки по РК ещё выше на 15 % в среднем. В приграничных городах: Актобе, Уральске, Костанае — на 11–29 %.
В Астане — на 22 %, в Алматы — на 27 %.

На сегодня средние цены на аренду жилья в РК такие:
Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 250 000 400 000 500 000
Астана 200 000 250 000 400 000
Актау 120 000 150 000 200 000
Актобе 130 000 150 000 200 000
Атырау 150 000 200 000 250 000
Караганда 130 000 170 000 200 000
Костанай 150 000 180 000 200 000
Павлодар 120 000 150 000 167 500
Петропавловск 120 000 145 000 150 000
Уральск 130 000 180 000 200 000
Усть-Каменогорск 120 000 150 000 180 000
Шымкент 100 000 150 000 170 000
Конаев 150 000 170 000 180 000
Талдыкорган 80 000 100 000 120 000

 

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