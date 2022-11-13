Что происходит с ценами на аренду в Казахстане

Фото из октрытых источников
В РК продолжает дешеветь аренда квартир.
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За неделю, с 3 по 10 ноября, цены снизились в среднем на 4 %.
По данным Krisha.kz, максимальное снижение произошло в Уральске (—9.7 %) и Костанае (—7.3 %).
В девяти регионах средняя динамика: 3–5 %.
|Город
|Динамика 3–10 ноября, %
|Алматы
|–4.0
|Астана
|–4.2
|Актау
|–3.9
|Актобе
|–4.8
|Атырау
|–3.2
|Караганда
|–2.5
|Костанай
|–7.3
|Павлодар
|–1.2
|Петропавловск
|–3.3
|Уральск
|–9.7
|Усть-Каменогорск
|–4.6
|Шымкент
|–4.7
|Кокшетау
|0.9
|Конаев
|0.0
|Туркестан
|–3.3
|Тараз
|0.0
Напомним, цены на аренду достигли пика в первые недели октября, затем начали снижаться. К 10 ноября ставки откатились уже на 23 %.
Если сравнивать с доажиотажным периодом (начало сентября), то ставки по РК ещё выше на 15 % в среднем. В приграничных городах: Актобе, Уральске, Костанае — на 11–29 %.
В Астане — на 22 %, в Алматы — на 27 %.
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|250 000
|400 000
|500 000
|Астана
|200 000
|250 000
|400 000
|Актау
|120 000
|150 000
|200 000
|Актобе
|130 000
|150 000
|200 000
|Атырау
|150 000
|200 000
|250 000
|Караганда
|130 000
|170 000
|200 000
|Костанай
|150 000
|180 000
|200 000
|Павлодар
|120 000
|150 000
|167 500
|Петропавловск
|120 000
|145 000
|150 000
|Уральск
|130 000
|180 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|120 000
|150 000
|180 000
|Шымкент
|100 000
|150 000
|170 000
|Конаев
|150 000
|170 000
|180 000
|Талдыкорган
|80 000
|100 000
|120 000
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