Что происходит с ценами на квартиры

Цены предложения на вторичном рынке жилья Казахстана остаются стабильными. В октябре средняя цена остановилась на отметке 369 тыс. тг/кв. м, что, в принципе, несильно отличается от показателя сентября. Отсюда нулевая месячная динамика.

По информации аналитической службы Krisha.kz, средние цены на квартиры не меняются второй месяц подряд, с сентября. С января по март вторичка немного дорожала, с апреля по август — дешевела. И вот сейчас, осенью, цены остановились: не наблюдается ни активного роста, ни снижения.

Что произошло за месяц

Согласно мониторингу Krisha.kz, небольшая отрицательная динамика зафиксирована в 11 из 17 городов, в том числе в Астане, Алматы, Шымкенте.

Исключение — пять городов, где квартиры чуть подорожали, максимум — в Актау (+3.5 %).

Самые дорогие и дешёвые квартиры

Топ-5 городов с самыми высокими ценами за 1 кв. м:

Алматы — 707.8 тыс.;

Астана — 473.2 тыс.;

Шымкент — 419.4 тыс.;

Атырау — 386.9 тыс.;

Усть-Каменогорск — 380 тыс.

Пятёрка городов с наименьшей ценой за квадрат:

Кызылорда — 236.7 тыс.;

Актобе — 286.6 тыс.;

Тараз — 301.6 тыс.;

Талдыкорган — 304.1 тыс.;

Кокшетау — 305.5 тыс.

Город Октябрь, тг/кв. м За мес., % Актау 328 925 3.5 Актобе 286 675 0.8 Семей 357 100 0.3 Павлодар 367 375 0.2 Атырау 386 925 0.1 Талдыкорган 304 125 0.0 Кызылорда 236 775 –0.1 Караганда 376 375 –0.1 Алматы 707 875 –0.1 Тараз 301 650 –0.1 Петропавловск 360 875 –0.1 Астана 473 200 –0.2 Кокшетау 305 500 –0.3 Костанай 369 925 –0.5 Усть-Каменогорск 380 075 –0.6 Шымкент 419 425 –0.6 Уральск 308 600 –0.7

Средние цены на квартиры на 27 октября*

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 24 млн 35.5 млн 42.5 млн Астана 17.7 млн 26.5 млн 38.7 млн Актау 11.5 млн 17 млн 25 млн Актобе 11.7 млн 17 млн 25 млн Атырау 14.8 млн 22.5 млн 27.5 млн Караганда 12.5 млн 17 млн 24 млн Костанай 13.4 млн 19.5 млн 25.9 млн Павлодар 12.5 млн 18 млн 24 млн Петропавловск 12.3 млн 17.6 млн 23 млн Уральск 12.5 млн 17.1 млн 24.3 млн Усть-Каменогорск 13 млн 18.5 млн 26 млн Шымкент 15.5 млн 22.5 млн 28 млн Конаев 13.8 млн 19 млн 24.8 млн Талдыкорган 11 млн 15 млн 21 млн

*Используется медианный показатель

Как изменились цены с начала года

C конца декабря квартиры подешевели в среднем на 1.2 %. Цены снизились в 14 городах, максимум — в Кокшетау (—7 %). В Астане квартиры подешевели в среднем на 2.0 %.

В трёх городах цены выросли: в Актау (+9.0 %), Алматы (+1.4 %), Кызылорде (+0.9 %).

Изменения цен за год

За год (октябрь 2023-го к октябрю 2022-го) сложилась динамика, аналогичная месячной: 0 %. Цены снизились в пределах 6 % в 12 городах, в том числе в Астане на 2.1 %.

Исключение — Актау (+9.0 %), Алматы (+3.1 %), Кызылорда (2.0 %).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.