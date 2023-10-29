Что происходит с ценами на квартиры

pixabay.com
Цены предложения на вторичном рынке жилья Казахстана остаются стабильными. В октябре средняя цена остановилась на отметке 369 тыс. тг/кв. м, что, в принципе, несильно отличается от показателя сентября. Отсюда нулевая месячная динамика.
По информации аналитической службы Krisha.kz, средние цены на квартиры не меняются второй месяц подряд, с сентября. С января по март вторичка немного дорожала, с апреля по август — дешевела. И вот сейчас, осенью, цены остановились: не наблюдается ни активного роста, ни снижения.
Что произошло за месяц
Согласно мониторингу Krisha.kz, небольшая отрицательная динамика зафиксирована в 11 из 17 городов, в том числе в Астане, Алматы, Шымкенте.
Исключение — пять городов, где квартиры чуть подорожали, максимум — в Актау (+3.5 %).
Самые дорогие и дешёвые квартиры
Топ-5 городов с самыми высокими ценами за 1 кв. м:
- Алматы — 707.8 тыс.;
- Астана — 473.2 тыс.;
- Шымкент — 419.4 тыс.;
- Атырау — 386.9 тыс.;
- Усть-Каменогорск — 380 тыс.
Пятёрка городов с наименьшей ценой за квадрат:
- Кызылорда — 236.7 тыс.;
- Актобе — 286.6 тыс.;
- Тараз — 301.6 тыс.;
- Талдыкорган — 304.1 тыс.;
- Кокшетау — 305.5 тыс.
|Город
|Октябрь, тг/кв. м
|За мес., %
|Актау
|328 925
|3.5
|Актобе
|286 675
|0.8
|Семей
|357 100
|0.3
|Павлодар
|367 375
|0.2
|Атырау
|386 925
|0.1
|Талдыкорган
|304 125
|0.0
|Кызылорда
|236 775
|–0.1
|Караганда
|376 375
|–0.1
|Алматы
|707 875
|–0.1
|Тараз
|301 650
|–0.1
|Петропавловск
|360 875
|–0.1
|Астана
|473 200
|–0.2
|Кокшетау
|305 500
|–0.3
|Костанай
|369 925
|–0.5
|Усть-Каменогорск
|380 075
|–0.6
|Шымкент
|419 425
|–0.6
|Уральск
|308 600
|–0.7
Средние цены на квартиры на 27 октября*
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|24 млн
|35.5 млн
|42.5 млн
|Астана
|17.7 млн
|26.5 млн
|38.7 млн
|Актау
|11.5 млн
|17 млн
|25 млн
|Актобе
|11.7 млн
|17 млн
|25 млн
|Атырау
|14.8 млн
|22.5 млн
|27.5 млн
|Караганда
|12.5 млн
|17 млн
|24 млн
|Костанай
|13.4 млн
|19.5 млн
|25.9 млн
|Павлодар
|12.5 млн
|18 млн
|24 млн
|Петропавловск
|12.3 млн
|17.6 млн
|23 млн
|Уральск
|12.5 млн
|17.1 млн
|24.3 млн
|Усть-Каменогорск
|13 млн
|18.5 млн
|26 млн
|Шымкент
|15.5 млн
|22.5 млн
|28 млн
|Конаев
|13.8 млн
|19 млн
|24.8 млн
|Талдыкорган
|11 млн
|15 млн
|21 млн
*Используется медианный показатель
Как изменились цены с начала года
C конца декабря квартиры подешевели в среднем на 1.2 %. Цены снизились в 14 городах, максимум — в Кокшетау (—7 %). В Астане квартиры подешевели в среднем на 2.0 %.
В трёх городах цены выросли: в Актау (+9.0 %), Алматы (+1.4 %), Кызылорде (+0.9 %).
Изменения цен за год
За год (октябрь 2023-го к октябрю 2022-го) сложилась динамика, аналогичная месячной: 0 %. Цены снизились в пределах 6 % в 12 городах, в том числе в Астане на 2.1 %.
Исключение — Актау (+9.0 %), Алматы (+3.1 %), Кызылорда (2.0 %).